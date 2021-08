Arendal avga poeng i toppkamp

ARENDAL: – Vi er fortsatt med i toppen, selv om det er skuffende at vi ikke får med oss tre poeng mot Levanger. Vi hadde nok store sjanser til å avgjøre, mener Roger Risholt etter 1-1 på Norac stadion lørdag.

Før kampen lovet Risholt mer råskap fremover i banen og offensiv fremgang etter en periode der prestasjonene ikke har vært gode nok til å fortsette den fantastiske seiersrekken fra sesonginnledningen.

Klar fremgang

Han mener publikum fikk mye av det han håpet på.

– Vi viser klar fremgang i viktige deler av spillet. De målsjansene vi skaper mot Levanger er mange nok og store nok til at det burde gitt oss mer enn ett mål. Derfor er det skuffende at vi ender opp med ett poeng, sier Roger Risholt etter kampen.

Levanger tok ledelsen på en kontring etter åtte minutter, men Andreas van der Spa utlignet på en heading før førsteomgangen var halvspilt. Utover i kampen festet Arendal mer og mer grep om kampen og det ble også skapt en rekke store målsjanser som dessverre ikke ga fortjent uttelling.

Skaper nok

– Jeg mener vi også blir snytt for et straffespark, men uavhengig av det skaper vi mer enn nok til å vinne kampen, fastslår Roger Risholt som var overrasket over at Levanger stort sett la seg veldig lavt siden laget har fremstått svært offensivt og målkåte tidligere i sesongen.

De to nysigneringene Sebastian Remme Berge og Ole Marius Håbestad bidro begge til å sette preg på kampen.

– Sebastian viser allerede nå at han blir en viktig spiller for oss. Han leverte en meget god debut. Ole Marius kommer også inn og viser at han vil gi oss en ny dimensjon i det offensive spillet som kan bli veldig verdifullt, ikke minst mot lag som legger seg lavt, sier Roger Risholt.

Blant annet derfor er Arendal-treneren optimist og tror det blir en veldig spennende høst.

I toppen

– Vår avdeling er helt åpen. I kampen mellom Skeid og Egersund så det ut til at Oslo-laget skulle ta tre poeng, men så snudde Egersund kampen på overtid. Dermed overtok Egersund tabelltoppen, men vi er bare ett poeng bak dem. Dersom vi hadde fått uttellingen vi hadde fortjent i dag, så ville vi ha tatt tilbake tabelltoppen. Marginene er små og det er mange tette kamper og overraskende resultater. Vi skal være med helt inn, mener Roger Risholt.

Arendal ligger nå på tredjeplass med 21 poeng på 11 kamper, mens Levanger er nummer fire med 19 poeng.

Neste mulighet til å hente tre poeng kommer allerede onsdag. Da reiser Arendal til Oslo for å møte Kjelsås. Allerede nå er det klart at Roger Risholt må gjøre noen justeringer foran den kampen. Mads Nørby Madsen fikk sitt fjerde gule kort for sesongen og må sone karantene. Samtidig måtte Christer Reppesgård Hansen forlate banen lørdag med en skade som gjør at han er usikker før onsdagens kamp. Kaptein Sune Kiilerich er på vei tilbake fra sykdom, men han er neppe klar til Kjelsås-kampen.