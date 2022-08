Under perfekte forhold imponerte en rekke sørlendinger på Norgescup i vindsurfing i Arendal denne helga.

Arendals Seilforening har de siste årene arrangert regatta i vindsurfing i slutten av sommerferien. Fjoråret ble også wingfoilerne invitert.

Da var det så lite vind at Halvard Holden Feragen vant løpet, kun fordi han kom opp på foil og fikk en runde rundt banen.

Perfekte værforhold

I år var forholdene derimot nær perfekte. Kraftig, om enn litt kastede vind fra vest hele lørdagen, gjorde at det ble seks løp både med wingfoil og windfoil (windsurfingbrett med foil).

Det var rundt 10 deltakere i hver gruppe. Med god geografisk spredning, rundt 50 prosent fra Sørlandet.

Fjorårets Norgescup-vinner, Halvard Holden Feragen (foran), var også på plass under helgas regatta i Arendal. I år endte han som nummer to. I bakgrunnen er Arnstein Wee. Foto: Håvard Hovde

Topplasseringer for sørlendinger

Wingfoilklassen ble vunnet av Francis Gautneb fra Drammen i suveren stil. Han tok førsteplass i alle racene.

Fjorårets vinner, Halvard, ble beste fra Sørlandet og la seg inn som en god nummer to. Kun ett poeng foran Helge Rotnes – som innførte sporten til Norge.

Francis Gautneb (t.h.) fra Drammen vant wingfoilklassen. Like bak følger Kristian Mosvold. Foto: Håvard Hovde

Helge Rotnes, som innførte sporten i Norge, havnet kun ett poeng bak andreplass Halvard Hovde. Foto: Håvard Hovde

På kvinnesida skulle det bli en vinner fra Høvåg – Tonje von der Lippe.

Windfoil ble vunnet av Stein Anders Sundbye fra Asker Seilforening. Her ble Stian Johnsen beste fra Sørlandet på en fjerdeplass.

Stian Johnsen ble beste sørlending på windfoil med sin fjerdeplass. Foto: Håvard Hovde

Det er klart at det var viktig å vinne. Men samtidig var det utrolig flott å bare få delta. For egen del ble det rundt seks timer i vannet sammen med gode medseilere – i flott natur i Raet nasjonalpark. Torungen Fyr i sør og Tromøya i vest.

Og som en stor bonus den spenningen som alltid følger med konkurranser.

Erlend Myhre C. Bremset poserer for fotografen på sjøen. Foto: Halvard Hovde

Takk til Arendals Seilforening med Eivind Feragen og Johan Nyland i spissen, som bruker tid og krefter i sommerferien for å legge til rette for lek og moro for en til vanlig ganske ustrukturert gjeng.