GRIMSTAD: Vi kom godt i gang og tok med en gang kontroll over banespillet, dog uten å skape de største sjansene. Men da det var spilt 26 minutter, gikk vi opp i 1-0 ledelse. Et godt slått hjørnespark som Ingrid Bergland headet kontant i mål. En liten periode etter scoringen slapp vi oss litt ned og Aafk Fortuna kom mer inn i kampen. Vi sto godt defensivt og hadde mye bra offensivt spill som manglet litt i siste tredjedel.

2. omgang startet med at Aafk Fortuna kom best i gang de første 10-15 minuttene. Men utover i omgangen tok vi mer over og kom til noen gode muligheter som kunne resultert i mål, men avslutningene ble for svake. Uten at vi klarte å punktere kampen, så hadde vi god kontroll på det bortelaget hadde å by på. Mot slutten av kampen ble vi dog litt lave og Aafk Fortuna kom til noen bedre sjanser, men vi unngikk scoring i mot.

En etterlengtet seier etter 1-0 på stadion!

Se kampfakta her