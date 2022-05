KRISTIANSAND: Urædd var det beste laget i innledningen, og fikk straffespark allerede etter fem minutters spill. Henrik Gjesdal felte kjappe Prince Mlagulwa, og dommer Zyad Tarik Qashua pekte ubønnhørlig på 11-metersmerket. Heldigvis for hjemmelaget viste Jasper Silva Torkildsen sin klasse og reddet straffen til superveteran Oliver Occean (40).

Fire minutter senere sto det likevel 0-1 på scoringstavlen, da Oliver Occean banket ballen hardt i mål utenfor Jasper Silva Torkildsens rekkevidde.

Start tok etter et litt tafatt åpningskvarter over føringen i kampen, og den siste halvtimen av 1. omgang var de det beste laget. Det var derfor høyst fortjent at Sander Svela vakkert headet inn 1-1 i det 26. minutt.

Starten på 2. omgang ble skikkelig underholdende - da klokka viste 55 minutter hadde begge lagene scoret ett mål hver. Først fintet Sander Svela Urædd-keeperen til feil side og scoret på straffespark (52). Så utlignet Namanja Mladenovic for gjestene fra Porsgrunn da han headet inn en corner (55). Dermed 2-2, som altså også ble sluttresultatet.

– Den siste halvtimen av 1. omgang er jeg veldig fornøyd med. Da spilte vi slik vi kan spille; styrte spillet, kom på masse bra løp og skapte målsjanser, sier Start 2-trener Erik Mykland, og fortsetter:

– I pausen bestemte vi oss for å være tålmodige og holde enda mer på ballen for å få Urædd-spillerne frustrerte. Mot lag i denne divisjonen må vi spille vårt spill. Det klarte vi ikke fordi vi laget for mange dumme frispark, dødballer og cornere som de var farlige på. I tillegg gjorde vi for mange pasningsfeil fordi vi ble utålmodige. Derfor er 2-2 et resultat vi kan leve godt med.