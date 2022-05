ARENDAL: Før kampen var det klart at Arendal på ubestemt tid må klare seg uten toppscorer Andreas Hellum, som har pådratt seg en dobbel prolaps i ryggen. Christer Reppesgård Hansen fikk også et nytt skadetilbakeslag da han endelig var kampklar igjen. Det er to sentrale spillere som man dermed må klare seg uten akkurat nå.

Ikke stresset

Men Roger Risholt ser ingen grunn til å la seg stresse av dette. Han vet at skader er en del av fotballen - og han vet også at han råder over en stall med svært mange gode fotballspillere. Dessuten liker han å rullere på hvem som starter kampen.

– Jeg mener jo det er like viktig hvem som avslutter kampen, som hvem som starter, sier Arendal-treneren.

Og mot Sotra fikk han igjen bekreftet hvor viktig det er å ha ressurser i bakhånd når kamputfallet skal avgjøres mot slutten av kampene.

Men de 11 som startet tok absolutt tak i kampen. Arendal dominerte og det var helt fortjent da Ole Marius Håbestad ga Arendal ledelsen på en heading etter en perfekt innlegg fra Mathias Johansen. Da var det gått 17 minutter av kampen.

Misset på straffespark

Etter en halvtime kunne - og burde - samme Håbestad doblet ledelsen. Arendal ble tildelt et straffespark etter en handssituasjon. Håbestad gikk frem for å bli tomålsscorer, men satte ballen for løst og for dårlig plassert. Da Sotras keeper gikk til riktig side, var det relativt enkelt for ham å holde ballen i fast grep.

Bare få minutter senere oppstod situasjonen som skulle definere kampen. Sotra var på visitt foran Arendal-målet og Edvard Linnebo Race forsøkte å hindre scoring. Dommeren mente imidlertid at Linnebo Race felte Sotra-spilleren i en situasjon som var en åpenbar målsjanse. Dermed straffe til Sotra og rødt kort til Arendal-stopperen.

Tidligere Arendal-spiller Lars Kilen var sikker fra straffemerket og sørget for 1-1. Det var også stillingen til pause.

Ville ha tre poeng

Arendal-trener Roger Risholt ga likevel ikke opp. Han var overbevist om at det var mulig å hente tre poeng i dette oppgjøret, selv om Sotra skulle spille hele andreomgangen med en mann mer.

Arendal-laget dominerte mesteparten av omgangen spillemessig - og det ble skapet målsjanser på løpende bånd. Etter kampslutt hadde trenerteamet notert ni kvalifiserte Arendal-sjanser. Men uttellingen etter pausen kom ikke før etter snaue 80 minutter. Da hadde akkurat Sander Lille-Løvø kommet inn som innbytter. Og den tidligere Solskjær-eleven gjorde som læremesteren: han avgjorde kampen etter å ha kommet inn fra benken.

Så ikke på målet

– Rett for jeg kom inn, fikk jeg beskjed av Roger om at jeg skulle jage i bakrom. Og så la meg merke til den ene av Sotra-forsvarerne som jeg syntes virket litt treg. Så kom situasjonen der jeg fikk muligheten til å score. Jeg var stresset da jeg skjøt og så egentlig ikke på målet. Men det er veldig kjekt å score mål. Det er det beste jeg vet, sier Sander Lille-Løvø.

Sune Kiilerich fikk blomster etter å ha passert 100 kamper for Arendal. Han scoret også 3-1-målet.

Spikeren i kista var det Sune Kiilerich som satte. Midtstopperen som rundet 100 kamper for Arendal forrige serierunde, var iskald og sikker da hjemmelaget fikk sitt andre straffespark for dagen. Dermed stod det 3-1 da det var bare tre minutter igjen av ordinær tid.

Sander Lille-Løvø er ikke overrasket over at dette laget er i stand til å dominere kampen, selv om man spiller med en spiller mindre i mer enn en omgang.

- Vi har så mange spillere, så jeg var egentlig ikke urolig da jeg fulgte kampen fra benken. Vi håndterer å være en spiller mindre, mener kantspilleren.