Fra Lyngdal til Gimletroll

KRISTIANSAND: Vi gleder oss til å se denne trioen i aksjon for vårt 2. divisjonslag utover sensommeren og høsten. 2003-modellene Juliane Pettersen, Oda Nissen Hansen er henholdsvis målvakt og midtbanespiller, mens 2005-modellen Tiril Toft kan bekle både back- og midtbanerollen.

Oda sier følgende:

– Tiden min i Lyngdal har vært veldig fin. Jeg har hatt mange gode trenere som har hjulpet meg med fotballutviklingen min, samt mange gode lagvenninner som har gjort fotballen gøy. Jeg begynte å spille på damelaget i Lyngdal da jeg var 14, så det blir rart og uvant å spille for en ny klubb, men jeg gleder meg til nye utfordringer. Nå håper jeg å gjøre det best mulig for Gimletroll samtidig som jeg utvikler meg som fotballspiller. Jeg har spilt mot Gimletroll i mange år med Lyngdal i 3. divisjon og kjenner til en del av jentene på grunn av kretslaget.