650 karuselløpere på Hamresanden

KRISTIANSAND: I denne meget flate og uskjermede løypa, nydelig for de lettbente, med underlag som hyppig veksler mellom gras, sand og asfalt/betong, kan det nok hende at den betydelige delen av våre deltakere som ikke lenger har ungdommens raskhet, syntes det ble uvant mye eksponering. For deltakertallet kom ikke helt opp dit vi kanskje kunne ha ventet.

Muligens bidro det også at ny smitteøkning i Kristiansand kommune igjen hadde ført til forbud mot arrangementer, med den konsekvens at alle dagene måtte gå helt uten betjening fra Terrengutvalget, kun med registrering på nettet.

Før korrigering for løpere som ikke fikk registrert seg, står vi med et deltakertall på 650, fordelt på 300 jenter og 350 gutter.

132 av dem (ca. 20 %) valgte milslukerdistansen.

Vi nevner de beste tidene totalt (som alle selvsagt er egenregistrerte), der vi blant jentene i vanlig løype på fire kilometer fikk en klar seier til Synnøve Thomassen (15:03), foran Anne Kari Borgersen (15:50), og de neste plassene et artig familieoppgjør mellom Helene Gallefoss (15:55), Gina Gallefoss Stray (16:08) og Lisbeth Jensen Gallefoss (16:13).

Hos guttene ble det seier til Simen Koland (13:46), foran Kjetil Karlsen (14:00), Abraham Pettersen (14:45), Ståle Thortveit (14:49), og Andreas Herstad Dolmen og Henning Holst (begge 15:02).

På den åtte kilometer lange Milslukeren ble det jenteseier til Margaret Anne Heald (39:44), foran Marte Bue og Sarah Kjernlie Johansen (begge 41:13).

Hos guttene ble det uvanlig sekundstrid i teten, med Johan Heide (35:58) først, like foran Paul André F. Ruud (36:01) og Arild Flystveit (36:03).

Etter åtte gjennomførte løp er det hele 529 deltakere som har nok løp (minst 7) til årspremie, mens i alt 1370 har vært med på minst ett løp.

NB! Denne uka er det duket for årets niende karuselløp, nemlig Kjellandsløpet i Søgne. Løypelengdene er ca. 4,7 km (vanlig) og ca. 9,4 km (Milsluker), og heller ikke denne uka er det betjening fra Terrengutvalget.

Resultater – Vanlig løype (4 km)

K10-14

- Lotte Axelsen Egen bedrift Fullført

K15-19

- Maria Trelsgård Agder Energi Fullført

- Sofie Beckmann Kristensen Egen bedrift Fullført

K20-24

- Silje Aanensen Egen bedrift Fullført

- Tonje Aanensen Egen bedrift Fullført

K25-29

1 Helene Gallefoss Sørlandet Sykehus 15:55

2 Gina Gallefoss Stray Sørlandet Sykehus 16:08

3 Maria Kimestad Mizuno Norge 18:47

4 Elisabeth Nielsen Søyseth Kr.sand kommune 19:06

5 Lina Gullsmedmoen Indrebø Nordea 20:58

6 Henriette Hultmann Egen bedrift 23:18

7 Renate Mølland Gumpen Gruppen 25:15

8 Magnhild Tvedt Kr.sand kommune 35:28

- Thea Johanne Ormestad Brandsdal Group Fullført

- Therese Stallemo Bjerland Nikkelverket Fullført

K30-34

1 Sara Kastbjerg Egen bedrift 19:03

2 Isabelle Aabel GCE Node 25:03

- Hanne Kloster Egen bedrift Fullført

- Helene Hørte Kvadraturen vgs Fullført

- Janni Løvås Severinsen Phonero Fullført

- Karoline Pettersen Kr.sand kommune Fullført

- Kristine Marie Ringsby Harestua Barnehage Fullført

- Margrethe Saga Egen bedrift Fullført

K35-39

1 Synnøve Thomassen Tangen vgs 15:03

2 Elisabeth Gill Kr.sand kommune 17:42

3 Bente Urdal Kr.sand Politi 18:26

4 Kathrine Engestøl Egen bedrift 32:17

5 Mariann Fjørtoft Halvorsen Meny Christiansand 52:35

- Anne-Karin Jensen Phonero Fullført

- Benedicte Dolsvaag Solum Phonero Fullført

- Helle Moberg Nordhagen Sørlandet BBL Fullført

- Ingvill Tjernø Phonero Fullført

- Kathrine Martinsen Sørlandet Sykehus Fullført

- Ragnhild Skomedal UiA Fullført

- Therese Mjaaland Kruse Smith Fullført

- Veronica Føreland Arnli NAV Agder Fullført

K40-44

1 Ragnhild Schou Lauvland Kr.sand kommune 18:44

2 Helene Eik Andersen Student 20:58

- Anne Kristin Holte KKG Fullført

- Catrine Vehus Meny Christiansand Fullført

- Christine Ruud Fjellheim NOV Fullført

- Hilde Aabel Harestua Barnehage Fullført

- Hilde Tønnesen Phonero Fullført

- Inger Helen Tørum Kr.sand kommune Fullført

- Kristin Natvig Phonero Fullført

- Kristina Hedmann Espegren Falck Helse Fullført

- Nina Neleta Hopen Kr.sand kommune Fullført

- Sarah Helene Upsahl Egen bedrift Fullført

- Tone Linnebo Trelsgård Kr.sand kommune Fullført

- Trine Hermansen Rambøll Norge Fullført

- Vaar Andreassen Sørlandet Sykehus Fullført

K45-49

1 Solfrid Berg Hovden Kr.sand kommune 18:19

2 Marit Wrånes Eivindson Tangen vgs 23:13

- Anne Gunn V. Orten Meny Christiansand Fullført

- Åshild Skofteland KKG Fullført

- Christina Bjerke Hansen MHWirth Fullført

- Elin Strand Huntonit Fullført

- Ellen Merete Nilsen Berg-Hansen Fullført

- Lise H. Wagtskjold Elkem Fiskaa Fullført

- Marie Reiråskag Sørlandet Sykehus Fullført

- Merethe Stendal-Karlsen Agder Fylkeskommune Fullført

- Stine Borgen Nilsen Kr.sand Politi Fullført

K50-54

1 Anne Kari Borgersen NOV 15:50

2 Karin Berle Gabrielsen Sørlandet Sykehus 20:33

- Andrea Carola Andersen Color Line Fullført

- Anne Catrine Vollen Berg-Hansen Fullført

- Benedicte Beckmann Lærerne Fullført

- Birte Eiersland Egen bedrift Fullført

- Brita Hansen Kr.sand Politi Fullført

- Cathrine Murstad Nye veier Fullført

- Christin Fast Andersen Egen bedrift Fullført

- Elin Fossli Sørlandet Sykehus Fullført

- Elin Søberg Stubstad Kr.sand kommune Fullført

- Grete Sætre Bruheim Schindler Fullført

- Grethe-Lill Lunde Sørlandet BBL Fullført

- Gro Justnæs Kiledal Strømmestiftelsen Fullført

- Hege Hartvigsen Agder Energi Fullført

- Hilde Simonsen Meny Christiansand Fullført

- Inger Margrethe Axelsen Lærerne Fullført

- Ingrid Nakling-Schnell Egen bedrift Fullført

- Ingrid Wangsvik Kilden Fullført

- Kristin Eidem Pedersen Tilsynsgampene Fullført

- Kristin Mossing Berntsen MHWirth Fullført

- Lene Valvik Gumpen Gruppen Fullført

- Linda Andreassen Radisson BLU Caledonien Fullført

- Linda Varhaug Røsnes Kr.sand kommune Fullført

- Liv Hege Fosselie Aas Lærerne Fullført

- Mona Kristensen Agder Fylkeskommune Fullført

- Randi Marie Rypestøl Hellvik Hus Søgne Fullført

- Ruth Vallehei Lærerne Fullført

K55-59

1 Lisbeth Jensen Gallefoss UiA 16:13

2 Janne Thorstensen Statbil 19:22

3 Anne Lill Gullsmedmoen Egen bedrift 21:28

4 Hanne Aanensen Sørlandet Sykehus 21:49

5 Marit Norby Kr.sand kommune 21:59

- Anne Kate Ugland Gumpen Gruppen Fullført

- Anne Sofie Kaaland Statbil Fullført

- Bente Gullsmedmoen Hauge Lærerne Fullført

- Britt Hilde Hattrem Radisson BLU Caledonien Fullført

- Eva Trude Larsen Schenker Fullført

- Gunhild Hageland Egen bedrift Fullført

- Guri Sæterlid Team Mosjon Fullført

- Inger Olsen Lærerne Fullført

- Ingunn Solborg Nikkelverket Fullført

- Margareth Wathne Posten Fullført

- Marianne Vorraa UiA Fullført

- Mette Underland Egen bedrift Fullført

- Mona Guttormsen Multi Regnskap Fullført

- Mona Rosseland NOV Fullført

- Ragnhild Aasen Berg-Hansen Fullført

- Randi Anita Aanensen Egen bedrift Fullført

- Rita Holst Mizuno Norge Fullført

- Siri Stavsholt Bujordet Jernbanen Fullført

- Turid Eie NAV Agder Fullført

- Unni-Merethe Kaarigstad Sparebanken Sør Fullført

K60-64

1 Toril Benjaminsen Egen bedrift 27:09

- Anita Fuglestad Kr.sand kommune Fullført

- Anne Cathrine Hansteen Egen bedrift Fullført

- Anne Grete Lindeland UiA Fullført

- Anne Gro Tengesdal NAV Agder Fullført

- Anne Marie Tjessem Team Mosjon Fullført

- Astrid Nilsen Posten Fullført

- Berit Eikaas Ingebretsen Team Mosjon Fullført

- Berit H. Mikalsen Sørlandet Sykehus Fullført

- Bjørg Hellem Agder Fylkeskommune Fullført

- Brith Jorun Åteigen MHWirth Fullført

- Elin Pedersen Kr.sand kommune Fullført

- Eva Sæthern Arneberg Kvadraturen vgs Fullført

- Gerd Eftevåg Bjørge MHWirth Fullført

- Helle Bryntesen Lund Agder Energi Fullført

- Hellen Saga SiA Fullført

- Inger Evensen MHWirth Fullført

- Inger Lygre Kr.sand kommune Fullført

- Janne Hagen Vang Statbil Fullført

- Jorun Wigstøl Pensjonist Fullført

- Jorunn Mørkesdal Sparebanken Sør Fullført

- Kari Bergstad Tredal Nordic Door Fullført

- Laila Fjellheim OneCo Fullført

- May Britt Aasgaard Sørlandet Sykehus Fullført

- May-Britt Stifoss Sørlandet Sykehus Fullført

- Merete Haukom Air Products Fullført

- Rita Hægeland Egen bedrift Fullført

- Solveig M. Solberg Radisson BLU Caledonien Fullført

- Tone Mosberg Norgesplaster Fullført

- Tora Trydal Sørlandet Sykehus Fullført

- Torunn Helleren Telesport Fullført

- Turid Høgberg Handelsbanken Fullført

- Vera Ringdal Folkvord Kr.sand Politi Fullført

- Wenche Ulland Egen bedrift Fullført

K65-69

- Anne Karin Beurling Egen bedrift Fullført

- Anne Marie Løvsland Kr.sand Politi Fullført

- Anni Lunden Egen bedrift Fullført

- Arnhild Trygsland NAV Agder Fullført

- Åse Stien Pensjonist Fullført

- Astrid Geelmuyden SiA Fullført

- Ella Synnøve Illøkken Lærerne Fullført

- Ellen Britt Engelstad Sørlandet Sykehus Fullført

- Ellinor Vedal Tollvesenet Fullført

- Grete Johansen Egen bedrift Fullført

- Ingebjørg Sundtjønn Sørlandet Sykehus Fullført

- Inger Vehus Egen bedrift Fullført

- Ingunn Borøy OSM Offshore Fullført

- Karin Elisabeth Klungreseth Sørlandet Sykehus Fullført

- Kirsten Lundevold Kvinlaug Egen bedrift Fullført

- Klara Sløgedal Statbil Fullført

- Kristine Oftedal Nordea Fullført

- Marit Nodeland Sødal Kr.sand kommune Fullført

- Nina Sunnås Lærerne Fullført

- Oddbjørg Johanne Moe Aquarama Fullført

- Reidun Rosander Tønnesen NAV Agder Fullført

- Rita Torbjørnsen Sørlandet Sykehus Fullført

- Ruth Aarre Kr.sand Politi Fullført

- Sigrun Fossheim Sørlandet Sykehus Fullført

- Solveig Voldmo Idrettens Fullført

- Thorhild Løvdal Gundersen Team Mosjon Fullført

- Unni Osnes Egen bedrift Fullført

- Venke Tveit Løven Fullført

- Wenche Graaner Sørlandet Sykehus Fullført

- Wenche Haaland Egen bedrift Fullført

K70-74

- Aase Kiledal Statbil Fullført

- Anne Grete Le Page Egen bedrift Fullført

- Anne Tonette Åmot Tveter Lærerne Fullført

- Arina Axelssen Egen bedrift Fullført

- Arny Danielsen Kr.sand kommune Fullført

- Berit Lauvrak Dale Sørlandet Sykehus Fullført

- Berit Tønnessen MHWirth Fullført

- Bjørg Aurebekk Agder Fylkeskommune Fullført

- Bjørg Grønnestad Statbil Fullført

- Bjørg Mæsel Sørlandet Sykehus Fullført

- Eli Sandbakken Oftedal Norconsult Fullført

- Elin Gundersen Sørlandet Sykehus Fullført

- Ellen Knutsen Sørlandet Sykehus Fullført

- Else Øderud Kr.sand kommune Fullført

- Inger Knutsen Tønne Sørlandet Sykehus Fullført

- Inger Lise Osmundsen Telesport Fullført

- Inger Marie Holthe Sørlandet Sykehus Fullført

- Ingjerd Wiggen Egen bedrift Fullført

- Jorun Roald Egen bedrift Fullført

- Kari Hansen Sørlandet Sykehus Fullført

- Karin Federici Agder Energi Fullført

- Karin Helene Romseland Lærerne Fullført

- Lillian Knudsen Nordby Kr.sand kommune Fullført

- Liv Jorun Askland Kr.sand kommune Fullført

- Liv Tenningen Team Mosjon Fullført

- Liv Wasland Fædrelandsvennen Fullført

- Magnhild Iglebæk Statbil Fullført

- Mari Elisabeth Nøkleby Statbil Fullført

- Maria Syvertsen Egen bedrift Fullført

- Olaug Drange Optimera Fullført

- Randi S. Fosselie Egen bedrift Fullført

- Reidun Gustafson Team Mosjon Fullført

- Rose Laura Johansen Radisson BLU Caledonien Fullført

- Sølvi Evensen Egen bedrift Fullført

- Vibeke Holme Tjøm Sørlandet Sykehus Fullført

K75-79

- Ann Kate Askildsen Songdalen kommune Fullført

- Anne Byremo Egen bedrift Fullført

- Åse Reinertsen Egen bedrift Fullført

- Aslaug Wandsvik Optimera Fullført

- Bjørg Elisabeth Olsen UiA Fullført

- Bjørg Reidun Roland UiA Fullført

- Bjørg Rist Egen bedrift Fullført

- Edel Gladys Holte Tollvesenet Fullført

- Ellinor Mikalsen Huntonit Fullført

- Ester Haugland Egen bedrift Fullført

- Eva Wullum Fosselie Lærerne Fullført

- Kirsten Spikkeland Kr.sand kommune Fullført

- Lilly Ragnhild Frivold Egen bedrift Fullført

- Marit Lauvrak Ellefsen DNB Fullført

- Wenche Fast Team Mosjon Fullført

K80-84

- Bjørg Hanna Lund OSM Offshore Fullført

- Bjørg Lillian Homme Egen bedrift Fullført

- Bjørg Staalesen Egen bedrift Fullført

- Gudveig Jørundland Lærerne Fullført

- Lise Johannessen Lærerne Fullført

- Solveig Haslerud Nordea Fullført

K85-89

- Eva Bujordet Jernbanen Fullført

Ikke oppgitt alder:

- Jan-Eirik Fagerheim Sørlandet Sykehus 27:30

M10-14

- Emil Holte-Yttri Egen bedrift 21:04

- Erik Elias Fiskvik LSK 19:50

- Jørgen Høivik Enge Egen bedrift 28:31

- Magnus Johansen Egen bedrift 23:20

- Matteus Høivik Enge Egen bedrift 20:14

M15-19

1 Gisle Aadnevig Wetteland Mizuno Norge 20:00

M25-29

1 Abraham Pettersen Egen bedrift 14:45

2 Ole Asbjørn Byberg Elkem Fiskaa 19:39

- Espen Stubstad Otera Fullført

- Even Olafsen Mizuno Norge Fullført

M30-34

1 Simen Koland Phonero 13:46

2 Kjetil Marius Ulland Salvesen Kr.sand kommune 15:06

3 Anders Skuggevik Egen bedrift 16:36

4 Vegard Oppebøen Egen bedrift 17:41

5 Kenneth Ausland Agder Fylkeskommune 18:15

6 Hans Erik Fiskvik LSK 19:50

7 Svenn Finnvold Egen bedrift 21:11

8 Joakim Bauge Azets 21:40

9 Håkon Puntervold Brandsdal Group 21:47

10 Kjetil Haugland Bouvet Norge 24:15

11 Jan Erik Paulsen Nikkelverket 24:23

12 Anders Heivoll Egen bedrift 29:08

- Knut Erlend Steinsland NOV Fullført

- Kristian Jensen Brandsdal Group Fullført

M35-39

1 Thomas Fjukstad Norgesplaster 17:15

2 Lars Klemet Jakobsson Elkem Fiskaa 18:55

3 Lars Wensell Hamre Phonero 21:35

4 Anders Hægeland Tratec Norcon 23:12

- Atle Aasgaard Rambøll Norge Fullført

- Ken Nøyseth T.O. Slettebøe Fullført

- Kim André Reinhartsen Phonero Fullført

M40-44

1 Andreas Jølstad Egen bedrift 15:23

2 Håkon Arne Helleseng Egde 15:53

3 Jan Kristian Benestad Igland Garasjen 18:00

4 Thomas Dønnestad Repstad 18:39

5 Hans Erik Nordin Sweco Sør 19:30

6 André Roque NOV 20:05

7 Jan Inge Gundersen Visma 21:41

8 Mikhail Zhilyaev Air Products 23:00

9 Fredrik Garmannslund Sørlandet Sykehus 27:26

- Andreas Borgersen Mizuno Norge Fullført

- Dag Eivind Vestbakke Agder Energi Fullført

- Dag Tore Abrahamsen T.O. Slettebøe Fullført

- Jan Larsen Brandsdal Group Fullført

- Jon Erik Groos Phonero Fullført

- Per Helge Fjørtoft Egen bedrift Fullført

M45-49

1 Kjetil Karlsen Egen bedrift 14:00

2 Ståle Thortveit Kr.sand kommune 14:49

3 Harald Hodnemyr Egen bedrift 17:58

4 Torjus Åkre Nikkelverket 18:31

5 Knut Funderud Syrtveit Agder Energi 18:58

6 Bjørn-Erik Enge Kr.sand kommune 20:31

7 Trond Arild Johansen Egen bedrift 23:37

8 Dag Øystein Johansen Phonero 24:09

- Ernst Pytten Rambøll Norge Fullført

- Frode Andreassen TINE Kristiansand Fullført

- Lars Jarle Yttri MHWirth Fullført

- Lars Jørgen Peterson NAV Agder Fullført

- Markus Bruno Phonero Fullført

M50-54

1 Andreas Herstad Dolmen Nikkelverket 15:02

2 Arvid Fredriksen Egen bedrift 15:28

3 Jan Erik Smithsen Egen bedrift 15:29

4 Gunnar Mollestad Egen bedrift 15:36

5 Olav Einar Rike Agder Energi 16:42

6 John Torgeir Roland KBR 16:52

7 Gunnar Haraldstad T.O. Slettebøe 16:53

8 Nils Jørgen Helland Lærerne 18:22

9 Erik Åsmundsen Sweco Grøner 19:20

10 Jan Rosted Air Products 21:18

11 Børge Wetteland Mizuno Norge 22:08

12 Tony Halsall Egen bedrift 27:50

- Arild Bergan T.O. Slettebøe Fullført

- Eilef Stalleland Hellvik Hus Søgne Fullført

- Flemming Olsen Egen bedrift Fullført

- Geir Strand Schindler Fullført

- Hans Jørgen Beckmann Kr.sand Politi Fullført

- Jo Vegard Aardal Agder Fylkeskommune Fullført

- Jonny Dåstøl Elkem Fiskaa Fullført

- Jørgen Kilen Norgesplaster Fullført

- Knut Aurebekk Kr.sand Politi Fullført

- Magne Egebakken Nikkelverket Fullført

- Morten Gustafson Borø Nikkelverket Fullført

- Morten Hansen MHWirth Fullført

- Øystein Arnesen Gumpen Gruppen Fullført

- Per Otto Smithsen Tollvesenet Fullført

- Robert Gustavsen Telenor Fullført

- Rune Skuggedal Elkem Fiskaa Fullført

- Steinar Bergan Nikkelverket Fullført

- Steinar Justnes Huntonit Fullført

- Svein O. Olsen Cameron Sense Fullført

- Tor Inge Sagedal Egen bedrift Fullført

M55-59

1 Stein-Erik Scheie Telesport 15:40

2 Helge Neset MHWirth 16:25

3 Gunnar Coward Egen bedrift 17:43

4 Tore Hansen Egen bedrift 18:49

5 Oluf Christian Bøckmann Nikkelverket 20:15

6 Svein Ødegaard Egen bedrift 20:41

7 Peder Sletfjerding NOV 20:54

8 Arild Magne Gundersen Egen bedrift 21:20

9 Stig Nordhagen Kilden 28:15

- Åge Mørkesdal Sparebanken Sør Fullført

- Arne Bujordet Jernbanen Fullført

- Asgeir Næss Veidekke Agder Fullført

- Bernt Stigan Berntsen Sørlandet Sykehus Fullført

- Bjør Ivar Kulien Egen bedrift Fullført

- Espen Eggerdink Berry Packaging Norway Fullført

- Geir Vennesland Huntonit Fullført

- Gøran Sandstrøm Egen bedrift Fullført

- Guttorm Tenold Radisson BLU Caledonien Fullført

- Helge Woxeng Nygård Egen bedrift Fullført

- Jan Petter Horn Agder Energi Fullført

- Kenneth Abrahamsen Gumpen Gruppen Fullført

- Kjetil Norby Egen bedrift Fullført

- Morten Hamre Olsen Berg-Hansen Fullført

- Nils Tore Augland Agder Energi Fullført

- Oddvar Borgersen Cameron Sense Fullført

- Ole Michael Lossius BRG Fullført

- Pemba Lama Tamang Cameron Sense Fullført

- Per Ole Lie Lavre Egen bedrift Fullført

- Rune Andersen MHWirth Fullført

- Rune Berntsen Rambøll Norge Fullført

- Svein Arne Berntsen Sørlandet Sykehus Fullført

- Svein-Olav Nordihus OneCo Fullført

- Terje Nandrup Egen bedrift Fullført

- Tom Kjetil Murberg Egen bedrift Fullført

- Tom-Arne Stallemo Team Mosjon Fullført

- Tor Arild Rysstad Valle Sparebank Fullført

- Tor Bergan Nikkelverket Fullført

- Vigleik Bjørheim Sørlandet Sykehus Fullført

M60-64

1 Henning Holst Egen bedrift 15:02

2 Terje Georg Frigstad Egen bedrift 18:07

3 Geir Gundersen Kr.sand Skruefabrikk 18:10

4 Kai Stokkeland Egen bedrift 18:17

5 Ove Pettersen Team Mosjon 18:28

6 Pål Alfred Larsen Statbil 18:29

7 Jan Jensen Egen bedrift 20:40

8 Ole Håkon Eidså Team Mosjon 20:52

9 Morten Paulsen Visma 21:45

- Arne Langerak Schindler Fullført

- Bjørn Abrahamsen NOV Fullført

- Bjørn Andreas Friestad Sparebanken Sør Fullført

- Bjørn Inge Kvinlaug UiA Fullført

- Børre Johnsen NOV Fullført

- Dag Brekkan Team Mosjon Fullført

- Ernst Johnny Jenssen Agder Fylkeskommune Fullført

- Geir Arne Iglebæk MHWirth Fullført

- Hans Petter Erichsen MHWirth Fullført

- Helge Matre Fjermeros MHWirth Fullført

- Hugo Thoresen Egen bedrift Fullført

- Ivar Johan Aas Huntonit Fullført

- Jan Martin Drivdal MHWirth Fullført

- Jan Ragnar Larsen Egen bedrift Fullført

- John Hansen Asker & Bærum Politi Fullført

- John Rune Ingebretsen Team Mosjon Fullført

- Jon Matre Egen bedrift Fullført

- Kai Rune Mitander Huntonit Fullført

- Lars Coward Egen bedrift Fullført

- Morten Omdal Sørlandet Sykehus Fullført

- Nils Bjørge MHWirth Fullført

- Ole Gunnar Sørli Nordea Fullført

- Øystein Bakke Tollvesenet Fullført

- Pål Uberg Sørlandet Sykehus Fullført

- Roald Stallemo Posten Fullført

- Tom Haukom Air Products Fullført

- Tore Langaard Posten Fullført

- Torfinn Buseth Elkem Fiskaa Fullført

- Vidar Sannes LSK Fullført

M65-69

1 Edgard Ellertsen Nikkelverket 15:54

2 Klaes van der Meer Statbil 19:05

3 Terje Aasen Agder Energi 19:45

4 Arnfinn Folkvord Nikkelverket 20:56

5 Johnny Hansen Egen bedrift 21:32

6 Arvid Brattland Gumpen Gruppen 25:15

- Alf Haaland Egen bedrift Fullført

- Asbjørn Narvestad Repstad Fullført

- Bjørn-Egil Haugland Huntonit Fullført

- Egil Mongstad Strømmestiftelsen Fullført

- Eric Rasmussen Posten Fullført

- Geir Egil Åsen CB Fullført

- Håkon Hellvik Hellvik Hus Søgne Fullført

- Hans Kristian Arnesen Egen bedrift Fullført

- Inge Solberg Radisson BLU Caledonien Fullført

- Kristen Bue Team Mosjon Fullført

- Magne Reier Jørgensen Sørlandet Sykehus Fullført

- Nils Martin Pedersen Sparebanken Sør Fullført

- Odd Gaute Drivdal Egen bedrift Fullført

- Oddvar Skår Egen bedrift Fullført

- Oddvar Vårdal Kr.sand kommune Fullført

- Øivind Gundersen Team Mosjon Fullført

- Per Inge Rønsberg MHWirth Fullført

- Per Kåre Selle SiA Fullført

- Per Kvinlaug Egen bedrift Fullført

- Rune Berentsen Statbil Fullført

- Svein B. Sødal Pentagon Fullført

- Terje Cederberg Hansen Søgne kommune Fullført

- Terje Taraldsen Agder Energi Fullført

- Tom Torjussen Team Mosjon Fullført

- Tore Heidenreich Team Mosjon Fullført

- Trygve Dahl Agder Energi Fullført

M70-74

1 Finn Gitmark Egen bedrift 20:30

2 John Sigve Haarr Kr.sand kommune 23:04

3 Arnfinn Søyset Team Mosjon 23:39

4 Birger Hafslund MHWirth 25:54

5 Helge Eg Johansen Egen bedrift 28:20

- Arne Abrahamsen Nordea Fullført

- Arne Moen Team Mosjon Fullført

- Arne Tenningen Team Mosjon Fullført

- Arvid Bentsen Telesport Fullført

- Asbjørn Abrahamsen TINE Kristiansand Fullført

- Aslak Bjotveit Statbil Fullført

- Bengt O. Klemo Berry Packaging Norway Fullført

- Bjørn Aurebekk Egen bedrift Fullført

- Bjørn Usterud Egen bedrift Fullført

- Carl Viggo Axelssen Egen bedrift Fullført

- Erik Geelmuyden Egen bedrift Fullført

- Gunnar Fossestøl Egen bedrift Fullført

- Gunnar Johan Iglebæk Agder Energi Fullført

- Hans Olav Omland UiA Fullført

- Helge Tønnessen DNB Fullført

- Inge Torrey Tjøm KBR Fullført

- Jan Magne Strandberg Schindler Fullført

- Jens Stien Posten Fullført

- Kåre Eidsaa Kr.sand kommune Fullført

- Kjell Egil Gjerde Idrettens Fullført

- Knut Fosselie Team Mosjon Fullført

- Odd Wandsvik Optimera Fullført

- Odfinn Loka Nordea Fullført

- Øystein Edvardsen Radisson BLU Caledonien Fullført

- Roald Mæsel Agder Energi Fullført

- Stein Erikssen Nordea Fullført

- Svein Øderud Kr.sand kommune Fullført

- Sverre Heggland Egen bedrift Fullført

- Terje Osnes Agder Fylkeskommune Fullført

- Tom Lindeland Egen bedrift Fullført

- Tor Arild Oftedal Lærerne Fullført

- Tor Helge Fosselie MHWirth Fullført

- Torbjørn Paulsen Visma Fullført

- Torgrim Eldhuset Agder Energi Fullført

M75-79

1 Gunnar Kristian Vindenæs LSK 25:43

- Åge Holgersen Nikkelverket Fullført

- Arne Hallvard Holte Egen bedrift Fullført

- Audun Kjøstvedt Team Mosjon Fullført

- Egil Koestøl Hansen Egen bedrift Fullført

- Erik Falkum Radisson BLU Caledonien Fullført

- Erik Tønnesen Egen bedrift Fullført

- Gunnar A. Nordby Agder Energi Fullført

- Håkon Kiledal Statbil Fullført

- Håkon Laudal VA Vegvesen Fullført

- Hans A. Drange Optimera Fullført

- Hans Gunter Bjerkemo Radisson BLU Caledonien Fullført

- Johannes Jacobus Feenstra Egen bedrift Fullført

- Jon Heggland Posten Fullført

- Kai Gyberg Varodd Fullført

- Kåre Iglebæk Lærerne Fullført

- Kjell Åge Mykland Egen bedrift Fullført

- Kjell Holthe Nordea Fullført

- Kjell I. Svendsen Radisson BLU Caledonien Fullført

- Kjell Tønnessen Telesport Fullført

- Leif Sigbjørn Omdal Songdalen kommune Fullført

- Leif Vøttrup Wiig Elkem Fiskaa Fullført

- Leiv Torstveit Lærerne Fullført

- Marco Federici Agder Energi Fullført

- Odd Kåre Rist Egen bedrift Fullført

- Øivind Fredriksen Optimera Fullført

- Svein Roland Nordea Fullført

- Tor Erik Wasland Kr.sand kommune Fullført

- Toralf Askland Egen bedrift Fullført

- Tore Tangen Kr.sand kommune Fullført

- Yngvar Skaar LSK Fullført

M80-84

1 Oddvar Abrahamsen Optimera 28:10

- Alf Haugland Egen bedrift Fullført

- Harald Reinert Hille Egen bedrift Fullført

- Jan Erik Olsen Egen bedrift Fullført

- John Arvid Lie Lærerne Fullført

- Paul Askildsen Egen bedrift Fullført

M85-89

- Arne Rafaelsen Nikkelverket Fullført

- Bjørn Ekberg Egen bedrift Fullført

- Einar Jørundland Lærerne Fullført

- Kjell Haugen Tilsynsgampene Fullført

- Per Steen Sandell Nikkelverket Fullført

M90-

- Ommund Skomedal Egen bedrift Fullført

Resultater – Milslukeren (8 km)

K15-19

1 Tilde Elizabeth Gramstad Egen bedrift 50:37

K25-29

1 Marte Bue Kr.sand Politi 41:13

- Marthe Svartangen Handelsbanken Fullført

K30-34

1 Sarah Kjernlie Johansen Kr.sand Politi 41:13

2 Heidi Skreå Aanundsen Phonero 44:13

K35-39

1 Ane Guri Sandåker Kr.sand kommune 42:02

2 Nina Barland Flaten LSK 44:29

3 Line Maria Slettebøe Fædrelandsvennen 47:24

4 Birgit Wigstøl Kjelsrud Egen bedrift 50:58

- Camilla Viervang Sparebanken Sør Fullført

- Eva Helén Tandberg KSI Fullført

- Johanne Røssland Nupen Sørlandet Sykehus Fullført

- Kristin Marie Skaar Strømmestiftelsen Fullført

- Mette Johnsen Brandsdal Group Fullført

K40-44

1 Teresa Pham Kr.sand kommune 41:48

2 Christina Elise Myhra Kr.sand kommune 44:00

3 Marit Tjomsland Kroslid Sørlandet Sykehus 44:03

4 Nina Linn Rasmussen Nye veier 46:47

5 Marianne Skeie Posten 48:05

6 Cecilie Lorentsen Odland Sørlandet Sykehus 49:33

7 Marita Brandsar Hefte Sørlandet Sykehus 60:05

8 Linda Gurvin Opheim UiA 64:07

- Hanne Kile Color Line Fullført

- Marta Simonsen Color Line Fullført

- Renathe Henriksen Egen bedrift Fullført

- Sunniva Finne Phonero Fullført

- Tine Kloch Sørensen UiA Fullført

K45-49

1 Ingeborg Brattli Lund Kr.sand kommune 48:34

2 Anne-Kjersti Beurling Agder Fylkeskommune 49:33

- Heidi Elisabeth Haugland Team Mosjon Fullført

- Kristin Anette H. Bolsøy SpareBank1-SR-Bank Fullført

- Laila Hærås Neumann Bygg Fullført

K50-54

1 Inger Britt Bakstad Team Mosjon 43:01

- Anny Hermansen Kr.sand kommune Fullført

- Åslaug Grøvlen Elkem Fiskaa Fullført

- Astrid Brodersen Team Mosjon Fullført

- Ellen Marie Nordbø Handelsbanken Fullført

K55-59

1 Siri Marit Aasland Team Mosjon 42:42

- Anne Merete Halvorsrød Berg-Hansen Fullført

- Anne-Britt Frivoll Tangen vgs Fullført

- Ellen Ekse Bertel O. Steen Agder Fullført

- Enny-Karin Vindheim Kr.sand kommune Fullført

- Inger Reinhartsen OneCo Fullført

- Jane Eidså Sørlandet Sykehus Fullført

- Linda Næsager Nesse Sørlandet Sykehus Fullført

- Siren R. Hodne Team Mosjon Fullført

K60-64

- Anne Berit Eriksen Tollvesenet Fullført

- Åse Gullsmedmoen Sørlandet Sykehus Fullført

- Eva Coward Lærerne Fullført

- Eva Moen Egen bedrift Fullført

- Johanne Seim Sørlandet Sykehus Fullført

- Liv Bente H. Friestad UiA Fullført

- Torhild Henriksen Egen bedrift Fullført

K65-69

1 Margaret Anne Heald Kr.sand kommune 39:44

- Elin R. Langøy Ilebekk Sørlandet Sykehus Fullført

- Elin Stray VA Vegvesen Fullført

- Kjellaug Fjordheim Sørlandet BBL Fullført

- Marit Notland Egen bedrift Fullført

- Reidun Fidje Lærerne Fullført

- Wenche Waal Heimstad Egen bedrift Fullført

K70-74

- Bjørg Mykland Posten Fullført

- Eli Erikssen Posten Fullført

- Elin Pedersen Sundtjønn Kr.sand kommune Fullført

- Lili Margrethe Johansen Egen bedrift Fullført

M10-14

- Tellef Eilertsen Torgersen Egen bedrift Fullført

M15-19

- Harald Ekornåsvåg Egen bedrift Fullført

M35-39

1 Paul André F. Ruud Sweco Grøner 36:01

2 Øystein Heggernes Alvestad Egde 47:51

- Alf Synstad Elkem Fiskaa Fullført

- Hans-Jakob Omland Nordea Fullført

M40-44

1 Manuel Sparta UiA 47:24

- Lars Ivar Olsen Gumpen Gruppen Fullført

M45-49

1 Johan Heide Elkem Fiskaa 35:58

2 Tore Reisvaag Johannessen Egen bedrift 37:22

3 Dag Svingen T.O. Slettebøe 41:57

4 Stian Horn Neumann Bygg 47:32

- Arild Trelsgård Agder Energi Fullført

- Håvard Glende Kr.sand kommune Fullført

- Jan Egil Egren Posten Fullført

- Magnus Vatland Elkem Fiskaa Fullført

- Martijn Roos Color Line Fullført

M50-54

1 Arild Flystveit Phonero 36:03

2 Arild Tengs Neumann Bygg 41:47

3 Kjell Torkelsen Advokatfirma Tofte 43:11

- Bjørnar Svendsen Berry Packaging Norway Fullført

- Frode Tjomsland Statbil Fullført

- Martin Johan Vindheim Team Mosjon Fullført

M55-59

1 Jon Terje Ekeland Nye Veier 36:45

2 Ole Johan Bueklev Repstad 37:13

- Henrik Ringereide Kr.sand kommune Fullført

- Ivar Fossdal Huntonit Fullført

- Lars Elling Ekornåsvåg Egen bedrift Fullført

- Lloyd Flatebø Posten Fullført

- Per Nygård Repstad Fullført

- Sigurd Lund Team Mosjon Fullført

- Vidar Lundevold Huntonit Fullført

- Yngvar Kiledal Handelsbanken Fullført

M60-64

- Jan Øyvind Pedersen Agder Fylkeskommune Fullført

- Lars Helge Fossdal Sørlandet Sykehus Fullført

- Øyvind Torgersen Kr.sand kommune Fullført

- Reidar Sæstad DNB Fullført

- Robert Coward Kr.sand kommune Fullført

- Rolf Pedersen Egen bedrift Fullført

M65-69

1 Arild Aurebekk Gumpen Gruppen 41:02

2 Kai Kyllingstad Sparebanken Sør 42:55

3 Carl Georg Omdal NAV Agder 47:15

4 Bruce Bergendoff Egen bedrift 55:08

- Bjørn Reinhartsen OneCo Fullført

- Kåre Berle Team Mosjon Fullført

- Steinar Tverrli Lærerne Fullført

M70-74

1 Tore Berntsen Agder Fylkeskommune 44:45

2 Alf Gurandsrud Landmåler Sør 52:24

3 Arne Paulsen Egen bedrift 60:00

- Anders Torbjørnsen Jernbanen Fullført

- Arne Tolli Pedersen Kr.sand kommune Fullført

- Gunnar Magne Kåsa Agder Energi Fullført

- Hans Petter Ruud Agder Energi Fullført

- Jan Olle Rasmussen Sørlandet Sykehus Fullført

- John Magnus Humborstad Team Mosjon Fullført

- Karl Ivar Moen Caverion Norge Fullført

- Knut Pilskog Firenor Fullført

- Tore Svennevig Posten Fullført

M75-79

1 Peder Grønnestad Vennesla kommune 48:57

2 Sigbjørn Spikkeland Sørlandet Sykehus 52:04

- Erik Bugge Nilsen Egen bedrift Fullført

- Ivar Kaafjord Team Mosjon Fullført

- Jan Reinhard Hansen Egen bedrift Fullført

- Rasmus Morvik Egen bedrift Fullført

- Svein Arne Andreassen Telesport Fullført

- Thomas Stav Johanssen Egen bedrift Fullført

Willy Pettersen Oceaneering Rotator Fullført

M80–84

Borgar Haugland Team Mosjon Fullført