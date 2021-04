Steinsland bygdemaraton for niende gang

BIRKENES/VENNESLA/IVELAND: Dette maratonløpet, med start fra Steinsland på grensa mellom Birkenes og Vennesla, er ei rundløype rundt Ogge og går gjennom tre kommuner – Vennesla, Iveland og Birkenes. I fjor ble løpet utsatt til august p.g.a. covid-19, men i år er løpet lørdag 1. mai godkjent av helseansvarlige. Nødvendige smitteverntiltak blir ivaretatt ut fra regler og anbefalinger.

Steinsland bygdemaraton fikk svært god omtale av løperne første gang det ble arrangert i 2013. Og de gode ordene har ikke avtatt i årene etter. Miljøet er spesielt. Alle får premier og minnediplomer og atmosfæren før, under og etter løpet har gjort sitt til at deltakerne kommer igjen.

Den som har deltatt eller vært tilskuer, har erfart et spesielt miljø med bl.a. «følgetraktor», ti drikkestasjoner, spesielle markeringer i startområdet og underveis, samt at både deltakere og publikum blir servert bløtkake under premieutdelingen. I år vil fylkesordføreren vår, Arne Thomassen, stå for denne utdelingen.

De siste årene har også halvmaraton kommet med. Da løper en ikke rundt Ogge, men tar over fra Skjerkedalen til Vassbotn og kommer igjen inn på siste del av maratonløypa.

Selve løypa er nok krevende, men går i tillegg gjennom idylliske partier rundt Ogge, vannet som har gitt den tidligere jernbanestasjonen Oggevatn sitt navn.

Det er inndelte klasser for både kvinner og menn og litt ulike starttider, avhengig av løpslengde og antatt sluttid. Løpet har en grense på 100 deltakere. Siste start er klokka 11 for maraton og klokka 12 for halvmaraton. Premieutdeling er klokka 15.30.