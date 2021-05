Løp 35 lysløyper på ei helg

UTØVERBLOGG: Vi var ikke spesielt interesserte i lysløyper fra før, men har fått øynene opp for en rekke nye turmuligheter i Agder.

Tanken på prosjektet Agder Rundt kom i vinter. Vi er normalt en guttegjeng som reiser til Gran Canaria for ei ukes løpe-/gåtur i fjellene. Slik ble det ikke i år. Vi var derfor nysgjerrig på hva vårt eget fylke kunne tilby av turmuligheter. Rask ble vi klar over at fylket har enormt med lysløyper og vi bestemte oss for å løpe alle på ei helg når våren inntar Sørlandet.

Logistikk er avgjørende for å lykkes med et slikt prosjekt. Med god hjelp fra kommuner og enkeltpersoner rant tipsene om lysløyper inn. Vi stilte tre krav til løypene. Minimum lengde 1,5 km, ikke asfalterte lysløyper og de måtte være fri for snø og is. Da sto vi igjen med 35 løyper fordelt på 115 kilometer. Vi løp 8 lysløyper fredag etter jobb, 16 lørdag og 11 søndag.

Høydepunktene har vært mange. Ikke bare løpingen, men alle de flotte stedene Sørlandet har å by på. Spesielt innlandet med velstelte gårder og flotte vann har imponert oss.

Vår Ti-på-topp-liste må sees i sammenheng med hvem vi er, og at vi er i mai måned. Spangereid i Lindesnes ble suveren vinner med maks score på ti poeng fra alle gutta. Sjøutsikt, mykt underlag, variert terreng, svinger seg bortover i landskapet med steingjerder. Kulturlandskapet var nydelig.

På plass 2–10 finner vi Birkenlund i Arendal, Holum, Dømmesmoen i Grimstad, Farsund, Homborsund, Fevik, Trømøyas løype drevet av Trauma IL, Årstøl i Søgne og Furulunden i Mandal. Ingen av lysløypene i Kristiansand nådde opp denne gang, men det kan skyldes at vi har vært der så mange ganger tidligere.

Gøy med noe nytt, og agderferie anbefales!

Maksimalt kunne ei lysløype oppnå 30 poeng. Her er lista:

1. Spangereid 30 poeng

2. Birkenlund 29 poeng

3. Dømmesmoen 27 poeng

4. Holum 27 poeng

5. Farsund 26 poeng

6. Tromøy Trauma 24 poeng

7. Fevik 24 poeng

8. Evje 24 poeng

9. Homborsund 24 poeng

10. Årstøl 23 poeng

11. Furulund 22 poeng

12. Dønnestad 22 poeng

13. Sandrip 21 poeng

14. Jegersberg 21 poeng

15. Myra Arendal 21 poeng

16. Baneheia 19 poeng

17. Tromøya Kjenna 19 poeng

18. Nodelandsheia 18 poeng

19. Vanse 18 poeng

20. Hellemyr 18 poeng

21. Strai 17 poeng

22. Vatnestrøm 15 poeng

23. Vegårshei 14 poeng

24. Voie 14 poeng

25. Asdal 14 poeng

26. Vigmostad 14 poeng

27. Vigeland 12 poeng

28. Gjerstad 12 poeng

29. Vigeland 12 poeng

30. Birkeland 12 poeng

31. Sukkevann 9 poeng

32. Rykene 8 poeng

33. Froland 8 poeng

34. Finsland 3 poeng

35. Øyslebø 3 poeng

Les mer om Vågsbygd Runners her