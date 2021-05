Blandkjenn med sterk EM-prestasjon

– Fornøyd, oppsummer Dag etter mesterskapsdebuten i sveitsiske Neuchâtel lørdag.

Han utdyper:

– Prologen var solid, og jeg valgte det jeg trodde var et relativt lett kvartfinaleheat.

Han ble nummer to i heatet og tok seg dermed greit videre til semifinalen. I semifinalen møtte han langt tøffere motstand i de to sveitserne som seinere tok dobbeltseier i finalen.

– Mot dem var jeg dessverre sjanseløs, konstaterer Dag.

Det ble dermed 3. plass i heatet, fire sekunder bak teten og 8. plass totalt.

Ny øvelse

Knockout-sprint var ny øvelse på mesterskapsprogrammet i år, og arrangeres etter omtrent samme system som sprint i langrenn. Det var tre innledende prologheat med 40 deltakere i hvert, hvor de 12 beste fra hvert heat gikk videre til seks kvartfinaler. Fra kvartfinalene gikk de tre beste videre til tre semifinaler og til slutt de to beste fra hver semifinale til finalen.

TV-sending

Semifinalen og finalen ble sendt direkte på fjernsyn i mange land, blant annet på NRK1. Å stå i startboksen og bli presentert på tv er ikke hverdagskost for en o-løper! Det ble en bra sending med mye som skjedde, og viste at øvelsen absolutt gir god tv-underholdning. De som fulgte sendingen så at løpet gikk i en sveitsisk by med bratte trapper, trange smug og en gammel borg med murer og parkområde, altså svært ulik Kvadraturen!

– Det var fryktelig tungt opp trappene siste gang, og siden det regnet var det glatt og veldig utfordrende nedover også, påpeker Dag.

Sterk laginnsats

Søndag var det «tradisjonell» sprint i det samme området. Dag leverte et godkjent løp, men dessverre ble det 10–12 sekunder tidstap i den siste delen av løypa, så det som var en 19. plass ved 2. meldepost ble til slutt en 35. plass av 120 løpere. EM var første runde i verdenscupen og åpent for løpere utenom Europa. I EM kunne hver nasjon stille med åtte løpere mens i VM bare tre, så mange hevder at konkurransen er hardere i EM enn i VM.

Det norske laget leverte den beste norske laginnsatsen i et sprintmesterskap noensinne, og reiste hjem med fire bronsemedaljer. Det var veldig god stemning i laget, og alle støttet hverandre, forteller Dag. Arrangementet ble arrangert under strenge smittevernregler og det ble mange koronatester på løperne i løpet av oppholdet.

VM-samling

Nå venter en uke med trening hjemme i Göteborg for Dag før han drar til Tsjekkia, hvor det er landslagssamling og skogsuttakingsløp til årets VM som arrangeres i Tsjekkia i juli. Her venter et helt annet terreng med sandsteinsklipper og bratte bakker.

Resultater på arrangørens hjemmeside