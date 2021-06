KRISTIANSAND: – Å bli tatt ut til et EM er noe jeg har hatt lyst til lenge. Målet er å gjøre mitt beste, og det hadde vært ekstra gøy å komme blant de 12 beste som får finaleplass, sier Julie.

Junior-EM arrangeres i Rijeka i Kroatia 21. juni-27. juni og Julie skal i aksjon fra ti meter, kjent som tårn. Det er klubbens første deltakelse i et slikt mesterskap siden Thelma Baatz Strandberg var med i 2014.

Det har vært et tøft år med alle restriksjonene under korona, men hun har likevel trent regelmessig og holdt seg i fin form. Vi har også vært så heldige at vi har fått et samarbeid med Olympiatoppen Sør. Der er vi ei gang i uka på basistrening og det har vært en stor inspirasjon for dem som er med. Julie trener totalt ni økter i uka. Hun har søkt på toppidrett på KKG og vi håper at hun kommer inn der til høsten.

Det har ikke vært mulig å kvalifisere seg i til junior- EM i år ettersom det har ikke vært noen stevner. Men vi var så heldig at vi fikk gjennomført junior-NM sent i 2020 og da har poengsummen her blitt brukt som grunnlag. Julie var den suverent beste på tårnet og den eneste som hadde alle stupene fra ti meter.

– Det jeg liker med stuping er mestringsfølelsen, når jeg klarer noen nye stup eller øvelser jeg har vært redd for. Jeg liker også samholdet i gruppene, at man bli kjent med nye og spesielt turene vi drar på, sier hun.

I junior-EM skal hun konkurrere utendørs, noe hun ikke er vant til. Vi drar til Graz, Østerrike 12. juni og trener i utendørsbassenget der. Her skal det være en konkurranse 18.-20. juni. Da får Julie en fin gjennomkjøring før EM-debuten i Rijeka, som bare ligger tre timers kjøring unna Graz.

Julie har stupt halve livet – i åtte år. For drøyt to år siden begynte hun med tårn og hun gjør det veldig bra der. I den siste konkurransen vi var på i utlandet før koronanedstengingen gjorde hun det strålende og endte på 4 plass, bare noen få poeng fra bronse. Da var det med 18 gode tårnstupere fra flere land.

Gjør hun det bra i junior-EM er det en mulighet for å bli uttatt til junior-VM som går i Kiev i desember. Normalt vil en finaleplass i junior- EM kvalifisere til junior-VM, litt avhengig av antall deltakere.