Mandal-turnere skinte i norgescupen

De åtte apparatturnjentene fra Mandal deltok på norgescupstevne i Asker sammen med rundt 300 utøvere fra hele Norge. Mandals Turnforening stilte med tre jenter i klasse 1 (13 år) og fem utøvere i rekruttklassen 12 år.

Jentene gledet seg til tur, ikke minst hotellovernatting med fjordutsikt og store flotte rom. Det er langt fra første tur denne gjengen har sammen, men første gang de sover på hotell. Yrende glade jenter koste seg fredag kveld. God tid og deilig frokost ble det også lørdag morgen, da jentene turnet først i pulje to av tre.

Fin gjennomføring

Holmen turnhall kjenner jentene godt, så de føler seg hjemme i hallen og området utenfor. Bom var første apparat. Det ble turnet i to bommer samtidig, så rekruttene og klasse 1 ble fordelt i to grupper. I klasse 1 er nivået høyt, så litt ekstra spenning dirret i kroppen hos jentene i denne klassen. Til tross for det, gjennomførte alle med stil. Det var totalt få fall og alle var fornøyd med å få gjennomført spenningsapparatet.

Frittstående var andre og siste apparat i lørdagens konkurranse. Noen er spente på voltene de har med i forkant. Vil de klare å stå på stift salto, vil de klare strak salto, sitter skruen til Selma? Det gjorde det. Ingen fall og ingen tråkket utenfor. Alle kunne puste lettet ut og smilene var gode. Det ble etterpå et herlig avbrekk i Risenga badeanlegg, før felles pizza, lørdagsgodteri og gjemsellek på hotellet.

Søndagen var det mindre spenning i gjengen. Skranke og hopp tar kort tid og konkurransen går fort. Det ble også denne dagen gjennomført mange fine øvelser.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Etter konkurranseslutt var det bare å smøre seg med tålmodighet og vente tre timer til premieutdeling. Da ble det i alle fall god tid til å spise og koble litt av utenfor hallen.

Slo «rivaler»

Jentene visste på forhånd at det er vanskelig å nå opp til pallplasseringer. Det er høyt nivå i denne konkurransen, men som lag var det hele tiden spenning i å se hvor mange og hvilke lag de ville slå.

Rekruttjentene havnet på 18. plass av totalt 37 lag. De slo blant annet lag som Grimstad og Stavanger, noe jentene var godt fornøyde med.

Jentene i klasse 1 kom på 24. plass av 36 lag. De slo blant annet Kristiansand, Trøgstad, Hoppensprett og Herkules.

Vi trenere må si vi synes det er gøy at denne gjengen havner i midtsjiktet og absolutt gjør en super innsats til å være første gangs deltakelse i norgescup. Bare Charlotte har deltatt én gang tidligere. Vi er helt sikre på at jentene gleder seg til nye turer og nye konkurranser.