Har ventet et halvt år på seier

SKIEN: Seieren kom på dagen et halvt år etter hoppas forrige triumf i løpsbanen.

Det var en tydelig rørt trener og medeier Jonny Kongevold som uttrykte sin glede på TV-kanalen Rikstoto Direkte etter at fem år gamle Eikjærva krysset mållinjen først som overlegen vinner i Skien mandag kveld.

Ny pers

– Vi har ventet lenge på denne seieren, den har sittet langt inne. Dette var moro, innrømmet Kongevold som eier Eikjærva sammen med Alf Torfinn Skeie fra Eiken.

Eikjærva dro unna i knallhardt tempo i front og hadde likevel krefter nok til å seile unna til en imponerende seier på ny personlig rekord, 1.26,1a/2100 meter.

– Eikjærva er rett og slett fremragende, utbasunerte løpsreferent Ola Slåtsveen da sørlandshoppa krysset mållinja.

Karrierens 32. seier

Seiersmaskinen Troll Svenn fortsetter sin seiersgang i travløp under sal. Mandag kveld tok den Kjell Løvdal-trente vallaken sin sjuende seier i det 12. forsøket i 2019. Sammen med sin faste makker Helene Kolle toget Troll Svenn rundt konkurrentene nedover den siste langsiden, og allerede midt i den siste svingen var seiersgrepet koblet. Troll Svenn fortsatte ufortrødent videre inn til klar seier på sterke 1.24,9/2140 meter, hestens raskeste tid i montédisiplinen noensinne. Forrige seier for Troll Svenn kom i juni, og det var en svært fornøyd Kjell Løvdal som lot seg intervjue etter at triumfen var et faktum.

– Det var godt å få hull på byllen, han sto for tur til å vinne i dag. Han så veldig fin ut, mente den dyktige travtreneren fra Vegårshei. – Troll Svenn gjør det egentlig ganske lett. Han er veldig bra, roste rytter Helene Kolle.

Det er Svenn Songe som er lykkelig eier av den råsterke sørlandshesten.