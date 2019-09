Våg på tabelltopp etter ny seier

KRISTIANSAND: Lørdag var det duket for 2. serierunde for IK Våg sitt 2. divisjonslag. Sandefjord sto på andre banehalvdel i Karusshallen og det var mange som hadde kommet for å se på. Målet var å fortsette i samme spor som forrige helg da vi innledet sesongen med to poeng mot Nærbø.

Kampen var kort oppsummert en skikkelig slitekamp. Forsvaret i første omgang var helt katastrofalt. Vi hang rett og slett ikke sammen og tapte duell på duell. Etter 24 minutter spilt lå vi under med seks mål, og til pause var stillingen 14–17 i favør Sandefjord.

Det var en trist og ikke særlig munter stemning i garderoben, slik det hadde vært for en uke siden da Nærbø var på motsatt banehalvdel. Etter en god peptalk fra trenerteamet var vi klare for å snu kampen.

I andreomgangen viste vi Sandefjord den velkjente «Vågmuren», som mange lag frykter. Forsvar er det beste angrep, og dette viste vi 2. omgang. Vi lagde stadig nye brudd i angrepsspillet til Sandefjord, og alle skrudde på vinnerskallene sine. Vi var klare på at denne kampen skulle vi vinne, og de siste ti minuttene ble spilt med glans.

Fra å ligge under 22–23 med kun åtte minutter igjen å spille endte det med 30-24-seier i Karusshallen. Neste kamp er mot Hinna i Karusshallen lørdag 21. september kl. 1600. Kom gjerne og hei på oss. Vi ønsker å fortsette å være på toppen av tabellen!

