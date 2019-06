UTØVERBLOGG: Norseman Xtreme Triatlon arrangeres første helga i august hvert år og regnes som en av verdens hardeste og mest ekstreme triatlonkonkurranser. Løpet starter med 3,8 kilometer svømming i Hardangerfjorden inn til Eidfjord, etterfulgt av 180 km sykling over Hardangervidda mot Geilo og videre til Austbygde ved Tinnsjøen. Her starter løpingen – 42.2 km mot Rjukan og opp til målgangen på toppen av Gaustatoppen, 1883 moh.

Jeg var så heldig å få en plass blant de rundt 250 plassene som deles ut, og gleder meg til å teste formen og se hvordan jeg ligger an mot flere av Norges beste langdistansetriatleter 3. august. Nytt i år er at det arrangeres VM i ekstremtriatlon (Xtri World Championship), hvor et felt på 19 kvinner og 24 menn skal konkurrere, med start fem minutter før den vanlige starten. På bakgrunn av prestasjonen min under Ironman Sør-Afrika, der jeg vant klassen min og kvalifiserte meg til VM i Ironman på Hawaii i oktober, fikk jeg tildelt en plass i ekstremtriatlon-VM også. Det er moro å få kjøre to VM i 2019, da jeg bare turte drømme om én av dem i vinter.

For å prestere optimalt er det viktig å legge ned arbeidet som kreves for å stille best mulig forberedt til start. Fra høsten 2018 ønsket jeg å trappe opp satsingen min, og har i større grad prioritert triatlon ved siden av studier ved UiA. Jeg er fortsatt «bare» 21 år gammel, og mitt store mål er å vinne VM på Hawaii i klassen 18–24 år. Om snaue fem uker står jeg på ferja i Hardangerfjorden klar for å ta fatt på 3,8 kilometer svømming, 18 mil sykling og en fullmaraton med målgang 1883 moh. De 10–12 siste ukene før en full distanse er svært viktige for å prestere optimalt, og jeg tenkte å legge fram to typiske uker med trening i forberedelse til en konkurranse.

Mandag 10. juni:

Sykkel: 30/15x12x3 med seriepause på 3 min. S3-4 progressivt. Tot 90 min

Svøm: Open Water, 45 min. 5x500m S2.

Tirsdag 11. juni:

Løp: Rolig langtur, 15km

Ellipse + styrke: 20 min ellipse etterfulgt av 45 min submaks styrketrening.

Onsdag 12. juni:

Sykkel: Rolig langtur, 100km.

Svøm: Open Water, 50 min. 6x300m i3.

Torsdag 13. juni:

Løp: 70 min. 8x1000m terskel. P=60-90s.

Skulle egentlig hatt en rolig sykkel økt på ettermiddagen, men falt bort da jeg sov på ettermiddagen i stedet. Kjørte en halvdistanse (70.3 Ironman) helgen før og tok ingen sjanser når jeg følte meg trøtt og uvel. Kan diskuteres etter hardøkt morgen, men terskel skal ikke føles så tungt.

Fredag 14. juni:

Løp: 10km før frokost.

Svøm: Open Water, restitusjon. 70 min.

Lørdag 15. juni:

Sykkel: 2.5 timer med 6x15min S2/konkurransewatt.

Løp: 65 min inkl. sommerløpet 10km gateløp.

Anders Jensen

Søndag 16. juni:

Sykkel: Restitusjon, 1t45min.

Svøm: Open Water, 45 min med 10x100m hardt/100 flyt.

Løp: Rolig, 8km.

Totalt ca. 18 timer. Forholdsvis normal uke med litt intensitet for å få litt overskudd etter halvdistansen 08.06, samt nok til at jeg får bra utbytte av uka. Jeg har tatt store steg på svømmingen i basseng i vinter men ikke fått det til å stemme ute i åpent vann, og derfor kun Open-Water svømming denne og neste uke for tilvenning av drakt samt å få kontinuerlig svømming uten stopp/vendinger som man gjerne får i basseng.

Mandag 17. juni:

Sykkel: 10x6min S4, P=3min. Totalt 2 timer og 10 min.

Svøm: Open Water, restitusjon. 60 min

Tirsdag 18. juni:

Løp: 15km rolig

Ellipse + styrke: 30 min ellipse og 45 min submaks styrketrening.

Onsdag 19. juni:

Sykkel: 70km rolig

Privat

Svøm: Skulle vært 50 min med 400 + 4x100 x4, men kortet ned til 30 min pga. kulde i sjøen.

Torsdag 20. juni:

Løp: 70 min. 3x2km + 6x500m. Rundt terskel, progressiv med litt fart på 500m.

Sykkel: Restitusjon, 63km.

Fredag 21. juni:

Løp: 14km rolig før frokost.

Svøm: Open Water. 40 min rolig.

Lørdag 22. juni:

Sykkel: 87km/2t 16 min med litt fart (38.5kmt) etterfulgt av en time svært rolig. Tot 3t 15 min.

Løp: Overgang, kort økt. 20 min

Søndag 23. juni:

Løp: 27km progressivt ute med kontroll, der fokus er å trene på pacing og litt fart på trøtte bein. (2km @5:00, 3km @4:45, 3km @4:30, 3km @4:15, 10km @4:00, 4km @3:45, 2km @5:15 ut).

Svøm: 40 min med 800 terskel, 2x100 hardt, 400 terskel, 2x100 hardt.

Totalt ca. 19.5 timer trening.

Dette er to forholdsvis normale uker før jeg denne uka (uke 26) har mer volum og mindre intensitet før det blir en uke med mer intensitet i uke 27. Deretter drar jeg til Geilo med Kristian Grue, som også kjører Norseman, og trener en uke i løypa med mer volum og intensitet enn normalt. Deretter trapper jeg litt ned på volum i uke 28, men beholder en del av intensiteten, før vi slipper enda mer opp i konkurranseuka. Jeg håper å kunne være i grei form 3. august, selv om det store målet mitt i år er Ironman VM på Hawaii 12. oktober. Uansett blir Norseman en fantastisk opplevelse, og jeg gleder meg til å dele den med pappa i support-teamet, som har fullført løpet tre ganger før.

