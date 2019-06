Stang ut i VM-runde

I helga var det VM-runde i Zelhem, Nederland som sto for tur. Seksjonen var middels krevende, men det skiller ikke mye mellom suksess og fiasko.

Jarand-Matias hadde ok Q1 og skulle forbedre tiden i Q2, men det ble ikke noe bedre resultat, og han måtte dermed starte blant de første på løpsdagen.

Løpsdagen ble ikke slik som han hadde håpet på. Han kjørte mye bra, men det hjalp ikke da han gjorde en liten feil i slutten av seksjonene som ga fem prikker. Han kjempet tappert gjennom dagen, men skaden var gjort og det var ikke noe håp for poeng denne helgen. Shit happens, men det eneste han kan gjøre er å lære av dette, slik at det ikke skjer igjen.

Han er veldig innstilt på å gjøre sitt beste under Xtrial på NM-veka på Sandnes på onsdag og på VM i Belgia kommende helg.

Tusen takk til alle sponsorer, samarbeidspartnere, familie og venner!

