To NM-gull til Malene Rypestøl

DRAMMEN: Malene vant først 400m medley på 4,53,33 – 4/100 sek under sin gamle kretsrekord, og var 3,0 sek foran toeren Astrid Julie Halvorsen fra Lambertseter. Her gjorde hun unna de fire stilartene over 100m på følgende tider; butterfly på 1,05.46, rygg på 1,16,04, bryst på 1,25,22 og endelig fri på 1,06.71.

I formiddagens forsøk på 200m fri var Malene meget suveren med solid personlig rekord 2.01,70 og var 2,74 sek foran nærmeste konkurrent og flere ganger norgesmester på distansen, Marte Løvberg fra Lambertseter.

Tøff satsing

Det er ingen lett sak å gå fra en av svømmesporten tøffeste øvelser 400m medley til 200m fri finalen under en halv time seinere. Malene åpnet da også sekundet svakere på den første hundremeteren (1,00,56) enn hun hadde i forsøket i formiddag og lå da på tredjeplass.

Men på den siste femti meteren viste Malene sin gode fightervilje da hun klarte å øke hastigheten til flotte 30,79, og svømte forbi Marte Løvberg på de siste 15 meterne og kom inn til 2.03.50 og relativt klar seier foran Løberg, som hadde 2.04,08 i sin første finalestart.

Dermed har Malene to gull på to starter og har sine beste øvelser igjen seinere i mesterskapet, 200m medley, 400m fri, 800m fri og 1500m fri, øvelser hvor hun har beste tider i landet det siste året.

Rist med nok en medalje

Lillesand-gutten Ole Marius Rist Jensen, som trener og svømmer for Team Sør/KSA, vant lett 200m medley i juniorklassen med tiden 2.09,81 – 2,5 sek foran nærmeste konkurrent. I seniorfinalen sikret han seg en sølvmedalje med tiden 2,10,16. Når han også sikret seg bronse på 4x200m fri i juniorklassen med klubbkameratene Birk Lee Johansen, Anders Håbesland Klausen og Dennis Aateigen i formiddag, sitter han igjen med én medalje av hver valør etter første dag.

Bronse til Stoebner

Kristiansand-jenta Sara Stoebner, som nå trener og svømmer for Oslo Idrettslag, overrasket med bronse i i seniorklassen på 50m rygg med 30,39. Hun perset med 3/10 sek og vi finner også Tone Hartmark Nilsen, Team Sør/Mandal på sjetteplass med 30,79.

Andreas Bergman

Varodds svært lovende 16-åring, Adina Ringsbu var først i mål i formiddagens juniorfinale med 30,15 men ble dessverre disket for å ha svømt 10–15 cm for langt under vann etter starten. Svømmerne kan "kicke" inntil 15 meter under vann, så her var det snakk om små marginer.

Juni Helene Iversen Refstie Team Sør/KSA perset med 2/10 sek da hun ble nr. 7 på 100m bryst med 1.13.55.

