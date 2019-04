Våg med jubelsesong de luxe

BLOGG: Nå som sesongen 18/19 nærmer seg slutten har vi tid til å se tilbake på det innholdsrike og overveldende året vi har lagt bak oss. En sesong som har overgått alle forventninger og som krones med seier i årets store begivenhet for unge håndballspiller, nemlig Bringserien. Veien hit har vært fantastisk gøy, men også tung i perioder der treningsmotivasjonen ikke har vært på topp og belastningsskader har vært et faktum for flere av jentene. Sesongen har inneholdt mange treningstimer i Karusshallen og kamper i hver en krok av vårt langstrakte land, samt turneringer i både inn og utland.

I hele år har vi vært klare på målene våre og lagt ned jobben som trengs for å nå det nivået vi ønsker. Å ha muligheten til å jobbe sammen om disse målsettingene som Våg J02 har vært noe helt spesielt og et privilegium å være en del av.

Hårete mål

Vi i treningsgruppa i Våg J02 er mestre til å sette hårete mål og svare med hardt arbeid, som er nøkkelen til å innfri forventningene vi har til oss selv. Vi har vært tøffe nok i trynet til å fortelle om disse målsettingene fordi vi har hatt en inderlig tro på det vi holder på med. Vi har en felles plan om hvordan treningen skal legges opp og hvordan vårt eget spill skal se ut. Høyt tempo og et offensivt forsvar har vært viktige elementer i spillet vårt for å bli Norges beste J16-lag.

Håndball handler om samspill og det å gjøre de andre på laget gode. Samspillet vi har formet er et resultat av strukturert og målrettet trening over tid. De fleste av jentene har vært med fra starten i Møvighallen for åtte år siden, mens andre har kommet som tilskudd på veien.

Men en fellesnevner for hvert medlem i denne prestasjonsgruppa er vinnermentaliteten, håndballgleden og treningsiveren som kommer til uttrykk hver gang vi møtes. Alle lag skaper sin kultur og sine hovedverdier som er viktig for å nå igjennom nåløyet i jentehåndballen i Norge. I Våg J02 er inkludering, innsats og begeistring ord vi har satt som viktige verdier for oss jentene. I tillegg har vi et engasjert, tydelig og kompetent trenerteam som bruker masse tid på at vi skal kunne drive på med det vi elsker.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Kai Corrigan

Ubeseiret i Spania

I begynnelsen av mai i fjor møtes vi etter en egentreningsperiode etter 17/18-sesongen. Vi hadde et tydelig mål for øyet da vi satte i gang med oppkjøring. Vi skulle til Granollers Cup i Spania måneden etter. Etter x antall mil i skogen, klisterbokser og timer i Karusshallen satt vi på flyet med snuta mot Barcelona. Det var ikke mye «chartertur-preg» over reisen vår til varmere strøk, der ferie og sol er agendaen for de fleste nordmenn.

Vi var klare og tydelige på at vi var en prestasjonsgruppe som skulle ta med bøtta hjem, uansett om det måtte gå utover brunfargen og antall timer på stranda. Etter flere dager med innledende kamper og sluttspill gikk vi ubeseiret ut av turneringen og tok med det edleste metall hjem til Sørlandet. Dette ble et minne for livet og en perfekt begynnelse på det som skulle vise seg å bli en strålende sesong.

Med seier i Granollers Cup og sommeren foran oss fikk vi tillatelse fra sjefen selv, Kai, til å ta noen uker ferie. Klisterballen og Våg-drakta ble byttet ut med grilling og bikini for en kort periode, men uniformen måtte fort frem igjen da Skjærgårdslekene sto for tur i begynnelsen av august. I kjent Våg-stil tok vi gullet med hjem fra Vestfold, noe som lover godt i selskap med flere av de beste lagene i Norge.

Vi gikk igjennom en lang høst som inneholdt mye trening og svært mange kamphelger. Mange av disse foregikk i Stavanger. I perioder har rogalandsbyen vært vårt andre hjem og vi kan kommunene fra Kristiansand til Stavanger på rams. Minibussen, Scandic Forum og bensinstasjonen på Moi har vært våre faste følgesvenner gjennom denne sesongen. Disse turene har ikke vært de gøyeste vi kunne tenke oss, og med klubbens deltakelse i 2. divisjon, 3. divisjon, Bringserien og Regionserien har det blitt et tett kampprogram hele sesongen.

Bred tropp

I kombinasjon med mye belastning på toppidrettslinjer og store treningsmengder med laget har dette ført til at mange på laget har vært skadet i løpet av sesongen. Dette er en naturlig del av håndballen og noe som preger mange lag. Vi har også hatt vår del av dette, men med en bred tropp har vi klart å opprettholde de gode resultatene gjennom hele sesongen.

Da vi nærmet oss jul, startet vi med en oppkjøring mot Norden cup i Göteborg som skulle foregå i romjulen. Dette er en cup som inviterer de beste lagene i Norden til å kjempe om tittelen «Nordens beste lag». Vi rakk så vidt å innta juleselskapet og få ned ribba og riskremen før vi var på vei over svenskegrensa. I denne cupen møtte vi god motstand fra hele Norden og vi merket at nivået er et par knepp opp fra det vi er vant til.

Etter innledende kamper endte vi opp som puljevinnere og tøff dansk motstand sto for tur. I semifinalen tapte vi på sudden death mot Herning-Ikast håndball. Laget som endte opp med å vinne hele Norden cup. Rett etterpå virker skuffelsen uutholdelig og selvtilliten til samtlige på laget fikk en real knekk. Vi tapte også bronsefinalen mot Trauma og fikk den sure fjerdeplassen. Vi tok en felles beslutning om å ikke grave oss ned, men heller dra hjem og gjøre oss klare til revansj i Bringserien.

Det store målet for sesongen har vært å gå til topps i den den nasjonale serien for J16. Gjennom hele sesongen har vi hatt månedlige Bringrunder som har foregått flere steder i landet. Vi har gjennomført et seriespill fordelt på 5 runder mot 14 forskjellige lag som har kvalifisert seg til årets bringserie. Topp tre etter endt seriespill ville gå videre til plasseringskamper på Hamar i april. Med 13 seire og 1 tap vant vi pulja vår og gjorde oss klar for tur til den største mjøsbyen. Vi var også det laget som slapp inn færrest mål i avdelingen vår. Det er et resultat av den såkalte Våg-muren, som nesten er umulig å komme seg forbi.

Gleder oss til fortsettelsen

I sluttspillet på Hamar var vi i pulje med Oppsal og Strindheim. Vi vant begge disse kampene og tok oss videre til en semifinale. Der sto Nordstrand på andre banehalvdel i Stangehallen. Nok en gang var det sørlendingene som trakk det lengste strået og vi var klare for å møte Kråkerøy i finalen. Det var dette vi hadde trent for i så lang tid og som var det store målet hele sesongen. Alle løpeturene i minusgrader, timene i buss til bortekamper og repetisjoner i styrkerommet var plutselig verdt det og vi var fullt innstilt på å ta med pokalen sørover på E6.

Etter 2 x 25 minutter blåste dommeren av kampen med resultatet 23-20 stående på tavla. Vi vant Bringserien 2018/19 og kan stolt kalles oss Norges beste J16-lag. Med en sesong som har overgått alle forventninger var dette en ypperlig måte å runde av året som J16.

Vi vil takke trenere, klubben, sponsorer og foreldre som har gjort dette mulig for oss. Det har vært et eventyr av en sesong og vi gleder oss til fortsettelsen i sesongen 19/20.