Jerv-jubel etter første serieseier

GRIMSTAD: I årets andre hjemmekamp fikk vi endelig en trepoenger da Notodden ble slått 3–1 i solskinn på Levermyr! Det hadde møtt opp 1229 tilskuere på dagens kamp, og de fikk spenning til siste slutt.

To Wichmann-mål

Allerede etter tre minutter tar Jerv ledelsen når Mathias Wichmann skyter i mål med venstrebeinet. Chuma Anene vinner ballen og skaper målsjansen, som til slutt ender opp hos vår danske dynamitt. Vi er det førende laget gjennom hele den første omgangen, men Notodden har også sine sjanser til å utligne. Like før pause blir Zernichow felt inni bortelagets sekstenmeter, og dermed straffespark! Det setter Wichmann sikkert i mål, og vi går til pause med 2–0 og to scoringer av vår danske venn.

I andre omgang fortsetter kampen med noenlunde det samme kampbildet som tidligere, men vi tar naturligvis litt mindre sjanser framover ettersom vi leder med to.

– Kanskje vi noen ganger burde vært enda bedre til å roe ned og kontrollere kampen, sier tomålsscorer Wichmann etter kampen.

Etter 87 minutter får Notodden et farlig frispark på ca. 20 meters hold, som Brekke setter vakkert i mål. Det som så ut til å bli en kontrollert seier ble nå ganske nervepirrende. Bare få minutter seinere får Notodden frispark i omtrent samme posisjon, men heldigvis for oss går ballen like til side for mål denne gangen.

Lobbet inn 3–1

Etter dette får vi forholdsvis grei kontroll igjen, og fire minutter på overtid punkterer vi kampen på en herlig kontring hvor vår nye spiss Chuma Anene lobber ballen vakkert over Notoddens keeper.

Dermed kommer vi oss helskinnet gjennom de noe hektiske sluttminuttene og innkasserer årets første trepoenger! Det gjør at vi nå står med statistikken 1-2-0 og 4–2 i målforskjell etter tre kamper.

Skjermdump nifs.no

