Gledestårer etter kjærkommen seier

Anne Utsogn fra Nodeland må være eksponenten på tålmodighet. Torsdag kveld trillet tårene da øyestenen Gambler krysset målstreken først for første gang i karrieren.

For dem som har fulgt med i travsporten på Sørlandet i noen år vil nok navnet Utsogn vekke til live gode minner. Arthur Utsogn fra Nodeland feiret på midten av 1980-tallet store framganger med kaldblodshesten Per U, som blant annet vant Klosterskogens oppdretningsløp og Forusbanens Grand Prix.

Travinteressen har gått i arv i generasjoner, og nå fører 35 år gamle Anne Christine Utsogn framgangene videre. Med hesten Gambler har Nodeland-amatøren framvist stor tålmodighet, og torsdag kveld ble det møysommelige arbeidet endelig kronet med seier.

Lange avbrekk

Gambler, Utsogns eget oppdrett, gikk godkjent mønstringsløp som 2-åring, men det drøyde helt fram til hesten var to år får han kom til start. Etter to framtredener i løpsbanen på vårparten drøyde det et helt kalenderår før hesten på ny skulle entre en travbane. Før torsdagens løp på Klosterskogen hadde Gambler vært borte fra løpene i fem måneder, men endelig skulle den nå seks år gamle vallaken lykkes.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Tørket gledestårer

Sammen med kusk Eirik Høitomt overtok de føringen på et tidlig tidspunkt, og stakk siden ifra til sikker seier med to lengder. Vinnertida ble skrevet til 1.18,9/2100 meter.

– Dette er bare helt fantastisk, jeg vet ikke hva jeg skal si, sa en forfjamset Utsogn til TV-kanalen Rikstoto Direkte mens hun tørket gledestårer etter løpet.