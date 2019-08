Sørlendinger vant gull i landskamp

Den norske troppen besto av 25 skyttere fra ulike klasser – senior (der Andreas Stausland fra Songdalen var med), V50, V60, damer og junior.

Det norske juniorlaget besto av Mathias Hagane Johnsen (Kroken JFF), Filip Østensen, Jonas Grimestad og Arnt Sigurd Christensen fra Lindesnes JFF. Det begynte rimelig greit for guttene, men det viste seg i det lange løp at Mathias Hagane Johnsen hadde den beste dagen fredag. Han hadde seriene 23,24,22,24 fredag og 23,23 lørdag. I finalen klarte han 24 av 25 treff. Totalt fikk han 163 poeng med finalen og det holdt til en flott 2. plass.

Bronseplass

Jonas hadde seriene 21,24,23 og 24 fredag. Lørdag begynte han med en 21-serie, men kom opp på 23 poeng i siste serie. Det resulterte også i finaleplass, hvor han avsluttet med 24 poeng. Totalt ble det 160 poeng og det holdt til en bronse.

Anita Christensen

Førsteplass ble vunnet av Albin Stensson fra Sverige med en serie rad på 24,25,24,24 på fredag. Lørdag ble det 23,22 og 23 i finalen. Totalt vant han med 165 poeng.

Arnt Sigurd hadde ikke formen og dagen med seg fredag. Han hadde en serierad på 22,18,22 og 23. Alle som kjenner denne karen vet at han kan prestere bedre, men konkurransen er hard og der er mange gode skyttere. Man skal ha dagen med seg og dermed begynte jobben med å mobilisere seg til en ny dag med nye muligheter. Det skulle vise seg at lørdagen var Arnt Sigurd sin dag. Han begynte dagen med to 25 serier, totalt 50 poeng og fikk dermed kvalifisert seg til finaleskyting. Eneste nordmann med 50 poeng.

Arnt Sigurd kvalifiserte seg videre til en 4. plass og hanket dermed inn laget til en lagseier i juniorklassen. I juniorfinalen var alle de tre nordmennene kvalifisert sammen med to svenske skyttere. Det var Albin Stensson som egentlig ledet hele klassen fra start til må og vant klassen med 165 poeng. Han hadde følge av sin lagvenninne, Felicia Ros, som havnet på 159 poeng til slutt. Hun fikk 5. plass i finaleskytingen.

Laggull også til seniorene

På grunn av god skyting av juniorene på lørdag fikk de samme poengsum som Sverige med 240 poeng, men på grunn av bedre serier blant nordmennene, vant de laggull i juniorklassen. Det samme gjorde også de norske seniorene med 433 poeng. Det var Pål Hoines, Roger Strømeng og Andreas Stausland (fra Songdalen) som representerte Norge. Også Norges andrelag fikk 2. plass. Det var Johan Harstad, Morten Valhovd Andersen og Knut Ivar Larsen som representerte laget. 3. plass gikk til Sverige med Robert Elmgren, Fredrik Amour og Kent Stensson med 431 poeng.

Norge vant også lagskytingen med totalt 3359 poeng foran Sverige med 3292 og Danmark på 3. plass med 3182 poeng.