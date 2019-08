Klare for sommerrally i Grimstad

GRIMSTAD: NM-leder Ole Chr. Veiby må finne seg i å være favoritt i løpet som har kommet inn som erstatning for Numedalsrally som måtte avlyses i vinter. Mange av våre beste førere har kjørt løpet tidligere, så for disse er det kjente veier som venter i området rundt Grimstad. I fjor var det Frank Tore Larsen som vant løpet fulgt av Anders Grøndal. Løpet er årets femte NM-runde etter at det er kjørt to på vinterføre og to grusløp så langt.

De 76 deltakerne skal kjøre ni fartsetapper, og alle kjøres lørdag. Totalt utgjør de ni etappene 72 km. Det er spesielt tilrettelagt for publikum på flere av etappene.

Som i fjor skal det kåres fire norgesmestre i rally. Det er seks NM-runder i årets sesong. To på vinterføre og fire på barmark. NM-finalen er Rally Hedemarken i september. Nytt av året er det at en 20 minutters TV-produksjon fra hver NM-runde vil kunne ses på VG+ fra tirsdagen etter løpene.

I NM-klassen for de firehjulsdrevne internasjonale bilene, er det Ole Christian Veiby fra KNA Kongsvinger med sin svenske kartleser Jonas Andersson som ligger best an etter de fire rundene som er unnagjort. De har kjørt inn 83 poeng etter å ha vunnet to runder i sin VW Polo R5. De kjørte ikke forrige runde, men skal kjøre årets to siste runder.

Fjorårsmester på andreplass

På en andreplass ligger fjorårets mester, Anders Grøndal fra Asker & Bærum Motorsport og hans kartleser Marius Fuglerud. De ligger ti poeng bak, etter å ha vunnet forrige NM-runde, Aurskog-Høland Rally. På en tredjeplass følger Frank Tore Larsen fra NMK Modum & Sigdal og kartleser Morten Erik Abrahamsen. De står bokført med 53 poeng. Larsen vant KNA Sommer Rally Grimstad i fjor.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

I den internasjonale klassen for tohjulsdrevne biler er det regjerende norgesmester Lars Martin Stensbøl fra KNA Kongsvinger, med broder Mads Ola i kartleserstolen, som har tatt ledelsen etter fire runder. Med sin Peugeot 208 R2 har de 83 poeng etter seier i de to første rundene i år og andreplass i forrige runde.

Bak dem følger Morten Storsveen fra KNA Varna som har sin kone Merete i kartleserstolen i deres Renault Twingo R2. De vant forrige NM-runde og står bokført med 74 poeng.

Bak dem følger Ada Marie Hvaal og kartleser Helene Hvaal fra NMK Larvik. De ligger på en tredjeplass med sin Renault Twingo og 44 poeng.

Suveren ledelse

I nasjonal klasse for tohjulsdrevne biler har Anders Kjær fra NMK Larvik vært suveren så langt i år. Sammen med kartleser Gøril Undebakke har han vunnet tre NM-runder og tatt andreplass i den fjerde. Det har gitt VW Golf-føreren 115 NM-poeng så langt.

Nærmest ham følger Olav Fredriksen fra NMK Modum & Sigdal med sin Volvo og med Ole Thomas Westby som kartleser. De har 68 poeng.

På tredjeplass følger Tom Kristian Lien fra NMK Modum & Sigdal i sin VW Golf. Han står bokført med 40 poeng.

Merittert

I klassen for nasjonale biler med firehjulsdrift er det Bernt Kollevold fra Asker og Bærum Motorsport som har tatt NM-ledelsen. Han kjører i år en Mitsubishi Lancer og har 90 poeng så langt, etter blant annet å ha vunnet forrige NM-runde. Kollevold har tatt NM-medalje hvert år siden 2015 i denne klassen.

Martin Nygård fra KNA Kongsvinger ligger på en andreplass sammen med kartleser Jørgen Eriksen. De har 76 poeng etter en seier og to andreplasser som tellende resultater.

Tredjeplassen innehas av Stein Brynildsen fra NMK Gardermoen, i Mitsubishi, med 60 poeng.

Kollevold stiller ikke i Grimstad, men toppførerne vil få konkurranse av Steve Røkland fra KNA Kongsvinger denne gangen. Ha stiller i Mitsubishi Lancer.