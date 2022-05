LINDESNES: Onsdag spurtet Vigmostad-barna – som sine forgjengere – alt de maktet mens støvskyen etter dem dalte ned i Audnaelven.

For 100 år siden var det slik det begynte: Voksne menn som konkurrerte på en støvete vei utenfor Vigmostads kommunebygg. Eller, egentlig 100 år pluss en pandemi siden: Idrettslaget Vigmostad ble stiftet senhøsten 1919, hadde sitt første hopprenn vinteren 1920 og fulgte på med en rekke friidrettsstevner.

Vigmostadgutta – tømmerhoggere og bønder – ble kjent utover Vest-Agder som svært habile utøvere, og siden har generasjon fulgt den neste i aktive ettermiddager.

Utsatt feiring

Feiringen planlagt til vinteren 2020 ble utsatt på grunn av unntakstilstandene i Norge, men onsdag 4. mai kunne den endelig gjennomføres. Oppmøtet på idrettsbanen og i skolegården var stort. I tider der det snakkes om å dele opp skolekretsene i Lindesnes kommune, var det lett å se at Vigmostad-folket føler en sterk samhørighet og tilknytning til sitt lokalsamfunn. Selv ble de påminnet hvor viktig frivilligheten er for å holde nærmiljøet i hevd.

Folk sto tett i tett for å bivåne sykkelshowet. Foto: Britt Ekeblad

Imponerende ferdigheter ble vist fram på podiet. Foto: Anita Grønstøl

Ivrige tilskuere. Foto: Anita Grønstøl

Mens mennene konkurrerte alene i 1920-årene, er det i dag barna som er hovedpersonene i idrettslaget, så også på jubileumsdagen. De fikk prøve hinderløype, 60-meter og lengdehopp. Først etterpå sto de voksne på startstreken med både 60 meter og kjepphest.

Ordfører fikk strekk

Ordfører Even Sagebakken møtte opp for å hylle idrettslaget. Til gjengjeld ble han lokket med på to heat med 60 meter for voksne, der ingen endte med seier og det siste endte i «did not finish» på grunn av strekk. Folk hvisket at muligheten for kommunal støtte til tartandekke på Vigmostad idrettsbane steg betraktelig, slik at kommende konkurranser vil være mindre farlige.

Ordføreren gikk likevel ikke tomhendt fra arrangementet. Med seg hjem for å lege skaden fikk han blant annet en Vigmostad jubileumsbag, praktverket «Vigmostad idrettslag 1919-2019» og et skilt som sa: «Vigmostad kommune», med hentydning til den lille kommunen bygda tilhørte da idrettslaget ble startet.

Ordfører Even Sagebakken i Lindesnes mottok Vigmostad kommune-skiltet. Foto: Britt Ekeblad

Konferansier og mangeårig leder i idrettslaget, Karl Erik Christensen, var fornøyd med endelig å feire jubileet:

– Vi hadde gjort alt klart til å feire da Norge stengte ned. Så det er fantastisk å være i gang igjen! Barna trenger å være sosiale, de liker å konkurrere, men det aller viktigste er deltakelse og glede. Med 100-års-markeringen fikk vi til et arrangement der barn og voksne hadde det morsomt sammen i idretten, slo Christensen fast.

Æresbevisning

Den største æresbevisningen gikk til Marianne Helleren, som mottok tittelen «Dronningen av barneidretten», etter å ha ledet den i over 15 år.

Som en ekstra premie til alle fremmøtte holdt Joachim Skjævestad og Eirik Ulltang sykkeloppvisning med trialsykler som inkluderte både å hoppe med sykkelen på biltak og over så mange barn som mulig. De stanset med sju barn på bakken. Sykkelshowet var også ment som en inspirasjon til idrettslagets utvikling av terrengsykkelmuligheter i nærområdet.

Roser samarbeidet

En av de fremmøtte var Vigmostad skoles mangeårige rektor Jorunn Eielsen Braadland som forteller om et svært godt samarbeid mellom idrettslag og skole gjennom alle hennes 37 år på skolen.

– Det ble et supert arrangement i dag, en flott feiring av idrettslaget som er så viktig for bygda.

Et av heatene med 60 meter for voksne, styreleder Carl Erik Christensen er nummer to fra venstre. Foto: Britt Ekeblad

Noen av barna som vant gull denne ettermiddagen. Fra venstre: Mari Linn Schroeder, Vilde Mydland, Wilhelmina Esping, Synnøve Røyland, Sille Lyestøl, Adrian Land-Ulstein og André Hægbostad. Foto: Eva Land-Ulstein

Og så kan man undre på hva stifterne av idrettslaget hadde tenkt, om de hadde sett sitt skaperverk vokse til 100 år? Dessuten: Hvordan vil 200-årsjubileet arte seg?