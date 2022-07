– Ja, det ble et varmt løp. Gjennom hele helga var det over tretti grader i skyggen, og inne i bilen ble det målt 64 grader. Det er fysisk krevende under slike forhold og man må posisjonere seg på mange måter, ikke minst det å opprettholde væskebalansen gjennom helga er utrolig viktig. Jeg fikk også slappet av på et kjølig sted foran kjøringen, forteller Roar Lindland.

Allerede fra den første treningen på den 5,8 kilometer lange Paul Ricard-banen fikk Lyngdølen en god følelse for helga, og han fortsatte med å være raskest på kvalifiseringen.

– På kvalifiseringen var faktisk ikke oppsettet på bilen helt perfekt, men vi gjorde noen endringer til løpet, og da var bilen så bra den kan bli under slike forhold. Alt klaffet med både bil og fører, og det holdt til en ny seier i ProAm.

Slo franskmennene på hjemmebane

På forhånd var det ventet at de franske førerne Mateau og Denual skulle bli farlige på hjemmebane. De hadde også testet på Paul Ricard på forhånd, men da var det vesentlig lavere temperaturer enn hva det endte opp med under løpshelgen.

– Jeg er fornøyd med å ha slått franskmennene på hjemmebane. I tillegg ble erkerival Philip Sager nummer fire, og har nå falt ned til tredjeplass i mesterskapet.

Roar Lindland har nå 115 poeng, mens Clement Mateau har 91 på andreplass. Sager er et poeng bak Mateau nå som det gjenstår tre løp av mesterskapet, i Belgia, Nederland og Italia.

– Vi skal teste på Spa i Belgia i neste uke, for å være best mulig forberedt til den neste runden. Zandvoort i Nederland har jeg ikke så mye erfaring med, men jeg kjørte der i fjor. Monza i Italia kjenner jeg ellers ganske godt, men i motorsport kan alt skje, avslutter Roar Lindland.