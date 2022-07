I Lokalsporten er artiklene skrevet av leserne, ikke Fædrelandsvennens journalister. Her leverer klubber, utøvere og mosjonister selv fra konkurranser, trening og annet m.m.

Geir Mikkelsen trådde ungdomsårene hos noen av Sørlandets ledende trenere, før han ble travtrener selv. I helga kan 50-åringen, som opprinnelig er fra Trøe utenfor Lillesand, nå et av karrierens høydepunkt.

Han mangler nå nemlig kun to seiere på 1.000 førsteplasser på norske travbaner. Et enormt tall og et karrierehøydepunkt som bringer han inn i travets eksklusive 1000-klubb, sammen med storheter som Ulf Thoresen, Gunnar Eggen og Asbjørn Mehla.

– Det kan lykkes i helga, for jeg har noen fine sjanser, spesielt fredag. Det skal bli godt nå milepælen og bli ferdig med det. Det er mange eksempler på at det stopper litt opp ved slike milepæler. Seierne lar ofte vente på seg når fokuset øker, så jeg håper jeg kan nå milepælen i helga. Skal jeg klare det, må det bli fredag. Da har jeg de beste sjansene, sier han.

Travtrener Geir Mikkelsen kan ta sin seier nummer 1.000 på Sørlandet i helga. Foto: Trav365.no

Mye riktig

Når man passerer 1.000 seiere, som en middels stor travtrener, er det en milepæl som faktisk er få forunt.

Når Mikkelsen tar sin seier nummer 1.000, er han den 61. i rekken av norske kusker som har klart det gjennom alle tider.

– Jeg er heldig, for jeg lever av og får drive med min hobby. Samtidig er det selvsagt tilfredsstillende å komme til dette høydepunktet. Det har vært mulig med gode kunder og gode folk rundt meg, sier han.

For mens mange kolleger satset enten på å bare kjøre løp, eller bare trene hest, satser han på begge deler.

– For meg har en kombinasjon av å kjøre løp og trene vært tingen. Jeg føler jeg har funnet et konsept som passer min drift, sier han.

Flytter

Om nummer 1.000 ikke kommer på Sørlandet, er det mye trolig den kommer på Forus i Stavanger. Banen som nå snart blir hans hjemmebane igjen, etter tre år hjemme på Sørlandet.

– Det stemmer. I slutten av september flytter familien og jeg tilbake til Stavanger. Slik sett vil det henge like høyt å ta nummer 1.000 på Forus, som jeg har tatt veldig mange av de 998 seierne på.

– Etter 15 år der skal vi nå tilbake etter tre år på Sørlandet. Det blir fint på alle mulige måter. Jeg ser frem til å komme tilbake, sier han.