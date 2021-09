Nytt NM-sølv til Marianne Andersen

Med et tidlig startnummer i finalen satte Marianne virkelig standarden på meldepostene, og tok en soleklar ledelse da hun løp i mål.

I det som var en svært teknisk krevende mellomdistanse løp hun imponerende sikkert og nesten helt uten feil, og ledet helt fram til siste post.

Grønt til besvær

– Jeg traff dessverre ikke helt traseen gjennom den tette vegetasjonen ned siste lia til siste post, kunne Marianne fortelle etter målgang.

Dette viste seg å bli skjebnesvangert, Marie Olaussen kom de nødvendige sekundene før Marianne og ble norgesmester.

Dermed ble det to sølvmedaljer under NM-uka i Kilebygda ved Porsgrunn på Marianne, totalt var hun kun 32 sekunder fra å ta to gull. Det kan nok være god motivasjon for henne i treningsarbeidet inn mot neste sesong. Marianne har nå imponerende 38 NM-medaljer!

Bom på alle

For klubbens herreløpere ble det for mange o-tekniske feil på den krevende mellomdistansen. Den som klarte seg best var Brage Takle. Han innledet flott og ledet etter 7 minutters løping, men dessverre ble det to større bom og en 7. plass til slutt i H17-18. Trygve Børte Nomeland ble nr. 31.

Blant de fire seniorene som kvalifiserte seg til A-finalen ble Håvard Wedege best med 17. plass. Ca 30. sekunder bak Håvard kom Dag Blandkjenn, Sebastian Daland og Vegard Danielsen som perler på en snor på henholdsvis 30., 32. og 33. plass. Christian Bøen ble nr. 9 i B-finalen.

Damer: Orientering – NM – mellomdistanse – NRK TV

Herrer: Orientering – NM – mellomdistanse – NRK TV

Resultater fra NM mellomdistanse