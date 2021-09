Scoret da Randesund slo Trauma

KRISTIANSAND: Det var perfekte spilleforhold på Sukkevann denne lørdag formiddagen, men grunnet tidlig avspark (kl. 11.30) ble det ikke trangt på tribunen. Og det var synd, for det ble en spennende kamp som bølget frem og tilbake med sjanser på løpende bånd.

Etter 11 minutter snappet Kristian Brattland opp et tilbakespill til Trauma-keeperen, og satte ballen sikkert i nettet. Randesund fortsatte å styre mye av 1. omgang, og burde nok øket ledelsen på noen av de store sjansene som ble produsert. Trauma satset på kontringer og lange baller.

2. omgang startet opp med stillingskrig, og etter 51 minutter svingte Traumas Mads Andås et frispark inn i Randesunds 16-meter. Ballen fikk en touch via en Randesund-spiller som utmanøvrerte keeper Øyvind Børresen. Etter dette bølget spillet frem og tilbake med sjanser begge veier. Øyvind Børresen måtte ved to anledninger varte opp med gode redninger. Så etter 78 minutter spilte Randesund seg flott igjennom Traumas forsvar, og Felix Kersten ble felt inne i 16 meteren.

Dommeren pekte på straffemerket, og Henrik Byklum var sikkerheten selv 2-1 til Randesund. Resten av omgangen ble ikke verdens vakreste eventyr. Trauma prøvde å stable opp folk, mens dette igjen åpnet for kontringer til Randesund. En morsom kamp, og en fortjent hjemmeseier hvis man teller sjanser.

Randesund topper avdelingen med 12 poeng på fem kamper, mens Trauma er nummer fire med fem poeng.

