INDRE ØSTFOLD: Tangen Tone sikret seieren og seierssjekken på 300.000 kroner foran stallvenninnen Nordsjø Anna.

Team Tjomsland runder med dette snart 15 millioner kroner innkjørt under 2021-sesongen.

– Dette var en enormt stor seier for oss, og at vi i tillegg sikret dobbeltseier for teamet er helt utrolig, sier Øystein Tjomsland.