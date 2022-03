I Lokalsporten er artiklene skrevet av leserne, ikke Fædrelandsvennens journalister. Her leverer klubber, utøvere og mosjonister selv fra konkurranser, trening og annet m.m.

ÅSERAL: Helga 5. og 6. mars ble de etter hvert tradisjonsrike skiløpene Bortebeinberen klassisk og Bortebeineren fristil arrangert. I 2021 ble dessverre løpet avlyst grunnet koronasituasjonen.

Klassisk-løpet på lørdagen var 17 km og fulgte Gluggen Runden på Bortelids vesthei. 22 personer stilte til start denne noe grå lørdagen – 4 i dameklassen og 18 herrer.

Klar til start! Foto: Nina Bahnholzer

Ungdommen imponerte stort i dette løpet, både i dame og herreklassen. Samuel Kleppa fra Ålgård fikk bestetid på 55 minutter og 52 sekunder, etterfulgt av Åserals-veteranen Rolf Aasland på 1 time, 2 minutter og 20 sekunder i herreklassen.

Samuel Kleppa og Rolf Åsland, Bortebeineren klassisk Foto: Nina Bahnholzer

I dameklassen vant Lisa Mjaaland klassisk-løpet på den imponerende tida 1 time, 8 minutter og 54 sekunder. Siri Marit Åsland klokket inn på 1 time, 23 minutter og 44 sekunder.

Lisa Mjaaland, Siri Marit Aasland og Karin Nielsen på pallen. Foto: Nina Bahnholzer

Søndagen ble det arrangert løp i fristil. Dette løpet følger traseen til Bjørnen-runden. Løypa ligger øst for Bortelid og er 9 km lang. Også her var det ungdommene som imponerte. Kristina Kleppa kom først i mål på 31:26 minutter med Lisa Mjaaland like bak på 31:42. Tredjeplassen ble tatt av Lene Lindekleiv.

Kristina Kleppa, Lisa Mjaaland og Lene Lindekleiv på pallenm i Bortebeineren fristil. Foto: Nina Bahnholzer

Fristil herrer ble vunnet av Samuel Kleppa på tida 27:13. Jon Olav Holmen kom inn på 28:55 med Kai Rune Olsen ett par minutter bak på tida 31:25

