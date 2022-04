I Lokalsporten er artiklene skrevet av leserne, ikke Fædrelandsvennens journalister. Her leverer klubber, utøvere og mosjonister selv fra konkurranser, trening og annet m.m.

ORKANGER: Aquarama bad stilte med fem utøvere, mens Sørlandsbadet stilte med seks utøvere under lørdagens NM i vannsklie.

Etter kvalifiseringen i Kristiansand og Lyngdal reiste 11 sørlandsutøvere seg til NM i Orkanger. På banketten lørdag kveld var det utdeling av pokaler, og Sørlandsbadet stakk av med førsteplassen for menn etter at Joachim Flesjå vant gull med tiden 7,53 sekunder.

Klikk på videovinduet øverst i saken for å se Flesjå juble over vinnertiden som sikret ham NM-gull.

Endelig offisiell Norgesmester

– Jeg tok NM-gull i 2018 i Aquarama, men den gangen var mesterskapet uoffisielt. Men nå kan jeg endelig kalle meg for offisiell norgesmester!, sier Flesjå.

Sørlandsbadet-utøveren forteller at han var langt unna vinnertiden på 7,53 på de innledende rundene i Orklandbadet, men at han klarte å skli inn NM-gullet etter et par justeringer.

– Før NM-finalen lå jeg på tiendeplass. Da var det bare å dra badebuksa godt opp i rumpa og gi bånn gass, sier en lattermild Flesjå.

Det ga resultater. Tiden på 7,53 sekunder er ny sklierekord i Orklandbadet.

– Det er gøy å ta rekorden. Jeg håper å ta flere framover. Så håper jeg at min rekord står en stund, sier Flesjå med et smil.

27-åringen fra Randaberg understreker at han ikke satser på idretten. Men at han trives godt med å trene og delta i turneringer med Sørlandsbadet i Lyngdal.

– Jeg satser ikke. Det er en lavterskel-idrett som er gøy å holde på med. Det startet med deltakelse i Pirbadet i Trondheim da jeg var student der for noen år siden, så har jeg holdt på helt siden det. Så er Sørlandsbadet i Lyngdal flinke pådrivere til å legge opp for oss som holder på med dette. Det gjør det ekstra gøy, sier Flesjå.

Joachim Flesjå (i midten) kunne stille seg helt øverst på podiet etter NM-gullet i vannsklie. Idar Pryerdalen (t.v.) og Knut Håvard Slupphaug (t.h.) tok henholdsvis andre- og tredjeplass i herreklassen. Foto: Privat

Sørlendinger imponerte

Sørlandsbadet-utøver Hege Mollestad Helgen tok tredjeplassen i dameklassen med sin tid på 8,12 sekunder. Karen Sofie Synnes fra Bybadet vant dameklassen med tiden 7,90 sekunder.

Anne Horve og Kristine Helgøy Wingaard kom på henholdsvis femte- og åttendeplass, og mottok dermed en pokal i likhet med bronsevinner Helgen.

Deltakere fra Aquarama kom ikke videre til superfinalen, men de vant showet.

Orklandbadet er et flott bad med mange basseng og vannsklier. Arrangementet ble gjennomført på en profesjonell måte, både teknisk og sosialt.

Neste år arrangeres NM i vannsklie i Tromsø.

Resultater til sørlandsutøverne Sørlandsutøverne på i herreklassen: 1. plass: Joachim Flesjå, Sørlandsbadet (7,53), 5. plass: Bjarte Tjørsvåg, Sørlandsbadet (7,71), 26. plass: Oskar Dovland, Aquarama (8,14), 33. plass: Håkon Vistnes, Sørlandsbadet (8,43) og 37. plass: Ole Marquardt Kristensen, Aquarama (8,79). Sørlandsutøverne i dameklassen: 3. plass: Hege Mollestad Helgen, Sørlandsbadet (8,12), 5. plass: Anna Horve, Sørlandsbadet (8,24), 8. plass: Kristine Helgøy Wingaard, Sørlandsbadet (8,40), 10. plass: Nathalia Kornelia Borø Taraldsen, Aquarama (8,41), Sol Mathea Due-Tønnessen, Aquarama (8,55) og 19. plass: Merete Hortman, Aquarama (8,76).

Flesjå (nr. tre fra høyre) og resten av utøverne som havnet på podiet i dame- og herreklassen kunne juble for medaljer i NM. Sørlandsbadet-utøver Hege Mollestad Helgen (nr. to fra venstre) kunne også juble for bronsemedalje. Foto: Privat

Se bilder av sørlandsutøverne

Kristensen, Hortman, Taraldsen, Due-Tønnessen og Dovland avbildet i Orklandbadet. Foto: Merete Hortman

Joachim Flesjå, Bjarte Tjørsvåg, Håkon Vistnes, Hege Mollestad Helgen, Anne Horve og Kristine H. Wingaard representerte Sørlandsbadet i NM i Trøndelag i helgen. Foto: Privat

Flesjå kunne juble stolt på NM-banketten etter å ha mottatt kongepokalen. Foto: Merete Hortman

Sol Mathea Due-Tønnessen avbildet etter å ha fullført vannsklia i Orklandbadet. Foto: Merete Hortman