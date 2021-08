Fløy tapte mot serielederen

KRISTIANSAND: Det endte 4-2 til gjestene fra Egersund og laget leder dermed 2. divisjon avd. 2 med tre poengs margin på Arendal.

Kampen startet rolig og det var bortimot ingenting som skjedde sett bort ifra noen halvsjanser for begge lag. Den første store sjansen skulle Fløy stå for, da øygutten Mathias Grundetjern løp seg fri og fikk til et skudd fra skrå vinkel like utenfor sekstenmeteren. Thomas Nygaard kom på returen, men med for lite kraft i headingen gikk ballen i klypene til Egersunds sisteskanse Jorge Vieira.

Etter knapt20 minutter broderte Egersund seg gjennom det til vanlig solide Fløy-forsvaret med en kjapp pasning inn i midten fra høyre. Med en kjapp pasning på første touch så kom Jakob Dunsby alene med Knezovic og satte ballen i mål.

Dermed sto det 0-1 på tavlen.

Etter målet ble det noen hektiske minutter for begge lag, da det ble utdelt to gule kort, ett til begge lag.

Leiesoldat scoret

Idet tempoet så ut til å roe seg, kom Thomas Nygaard seg fri på venstre og klinket til et skudd rett på keeper, slik at han var nødt til å gi retur. Der ble det klabb og babb men sist på ballen var leiesoldaten Emil Grønn Pedersen og fikk pirket inn ballen til utligning.

Egersund tok mer og mer over spillet i kampen utover i omgangen og det ga resultater. 35 minutter var spilt da Simen Haughom kom seg helt alene på bakerste stolpe og fikk stupheadet et godt innlegg som gjorde ledelse for bortelaget fra Rogaland.

Lagene gikk til pause med 1-2 på resultattavlen i en nokså jevnspilt omgang, men der Egersund er gode på å utnytte sjansene sine. Omgangen bar preg av et tent Fløy som ville vise hva de har å by på, samtidig som et godt Egersund sto godt imot.

I den andre omgangen ble blåst i gang og dommerteamet fikk brukt fløyta godt de første 10-15 minuttene med mange avblåsninger, så ingen av lagene fikk startet omgangen på sin måte. Med to lag som ønsket seier og gode dueller over hele banen.

Sikker straffescoring

Fløy gjør sine første bytter for dagen da det ble gjort et dobbelt vingback-bytte etter 60 minutter spilt. Sebastian Fredriksen tok over plassen til Jone Kleppa og Kaj-Stian Apeland tok over for Anders Hella. Få minutter etter byttet ble Emil Grønn Pedersen lagt i bakken med en litt tøff dytt i ryggen og skaffet straffe for Fløy. Thomas Nygaard stilte seg opp på påfølgende straffe og satte ballen sikkert i siden der han sendte keeper andre veien. 2-2 på Arkicon Arena.

Etter straffemålet tok virkelig kampen fyr, med ballen fram og tilbake i en lang periode med begge lag kraftige i duellene.

Like etter straffen viste angriper Kristian Lien at han virkelig ønsket poeng i dag. Der han tok et skikkelig løp hjemover, taklet rent på ball som siste forsvarer og fikk med seg ballen fremover igjen.

Kollapset

Med ti minutter igjen kollapset kampen for Fløy i en fem minutters periode, der 2-3-målet kom på igjen med en helt fri heading nå fra 12 meter, hvor det var lite keeper Ante Knezovic kunne gjøre noe med det. Like etter ble det blåst straffe for Egersund. Der igjen Fløy-forsvaret ga dommerteamet mulighet til å dømme straffe. Innbytter Patrik Johannesen satte ballen til side for keeper og gjorde 2-3 til 2-4. I feiringen pådro han seg gult kort for provoserende oppførsel mot Knezovic.

Med dette resultatet ligger fortsatt Fløy under streken, men i dag var det virkelig god innsats og lagarbeid mot en skikkelig vanskelig motstander. Vebjørn Urdals gutter viser gode tendenser, men trenger virkelig poeng for å holde seg i 2. divisjon.

