Perlescoringer ga bare ett Arendal-poeng

ARENDAL: Toppoppgjøret endte 2-2 på Norac stadion lørdag. Dermed maktet ikke tabelltreer Arendal å knipe inn på sekspoengsforspranget til Egersund og Skeid, som i tillegg har én kamp mindre spilt.

– Nå er vi avhengig av at Skeid og Egersund går på noen smeller for at vi skal kunne koble oss på opprykkskampen igjen, erkjenner Arendal-trener Roger Risholt etter en uke som han håpet skulle ende med tre seire, som ville betydd seks poeng og cup-avansement. I steden ble det tre uavgjorte - og bråstopp i cupen etter en tapt straffesparkkonkurranse.

– Vi må bare erkjenne at vi har spilt altfor mange uavgjort-kamper i år. Vi har ikke klart å vippe jevne kamper i vår favør, og vi har også hatt for mange poengtap mot lag vi burde slått, sier Risholt.

Fikk respons

Etter bare ett poeng mot Skeid lørdag, er han likevel fornøyd med responsen han fikk fra spillerne etter pausen.

– Jeg var veldig misfornøyd med det vi leverte i førsteomgangen. Det var helt tamt og virket som vi hadde dødt batteri med både slitne bein og slitne hoder etter cupkampen onsdag. Derfor er jeg veldig glad for at spillerne hevet seg kraftig i andreomgangen. Da ble spillet mye mer fremoverrettet, og jeg synes vi fikk et bra trykk på Skeid, sier Arendal-treneren, som konstaterer at den mer fremoverrettede spillestilen også førte til at laget hans ble mer sårbart for kontringer.

– Det ble veldig åpent bakover ved flere anledninger da vi jaktet tre poeng, men det er jo også naturlig, sier Risholt.

Skeid tok ledelsen 1-0 etter snaue 40 minutter. Og det var fortjent at Oslo-laget kunne gå til pause med ledelse etter en svak Arendal-prestasjon de første 45 minuttene.

To bytter

I pausen gjorde Roger Risholt to bytter. Rasmus Lynge Christensen og Håvard Meinseth gikk ut, mens Preben Skeie og Stefan Mladenovic kom inn. Samtidig endret kampen på sett og vis karakter og det var fortjent da Mads Nørby Madsen leverte årets til nå aller vakreste scoring på Norac stadion. Fra nær 30 meter fyrte han av et frispark som gikk rett i krysset - langt utenfor rekkevidden til Skeids keeper.

Da var det en drøy halvtime igjen av kampen og Arendal kastet stadig flere fremover i banen i jakten på en scoring som kunne sikret tre poeng. Det førte til at Skeid kunne komme på farlige overganger mot et Arendal-lag i ubalanse. Det utnyttet de etter 83 minutter da et raskt angrep ble avsluttet med innlegg foran mål som ble dunket direkte i kassa uten at Lars Jendal i Arendal-målet hadde noen mulighet til å gjøre noe for å hindre det.

Ny perlescoring

Men Arendal ga ikke opp. Og bare ett minutt før full tid tente Stefan Mladenovic håpet om seier da han fintet bort et par mann inne i boksen og la ballen vakkert opp i det motsatte krysset av det Mads Nørby Madsen hadde benyttet snaue halvtimen tidligere.

Dommeren la til fem minutter og Arendal kom til flere muligheter, i tillegg til at det ble ropt på straffe da en Skeid-spiller reddet på streken - muligens med hjelp av armen. Men tvilen kom Skeid til gode og dermed endte det med poengdeling på Norac stadion lørdag.

