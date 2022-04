I Lokalsporten er artiklene skrevet av leserne, ikke Fædrelandsvennens journalister. Her leverer klubber, utøvere og mosjonister selv fra konkurranser, trening og annet m.m.

SELESTAT, FRANKRIKE: Hanna vant sølvmedalje i kategorien solo 2 staver, junior, og bronse i kategorien solo 3 staver, junior. Hun deltok med det norske landslaget i sitt første EM, sammen med lagvenninner fra Panthers Baton Twirling i Arendal. Tomine Knatterud Omland (13) stilte i klassen youth, og var i likhet med Hanna EM-debutant. Susanne Solie Olsen (24)stilte som utøver med to staver og var også med som trener.

Det har vært mye trening i forkant av EM, og hardt arbeid ble kronet med resultater. Både Hanna og Tomine gikk til finaler, Hanna med 2 staver og 3 staver, og Tomine med 2 staver.

Det norske landslaget besto av 48 norske utøvere som sammen med støtteapparat har tilbrakt påsken i Selestat, Frankrike. De norske utøverne har forberedt seg godt. Til tross for at pandemien har ført til avlyste konkurranser og utetreninger for mange, oppnådde de norske utøverne rekordresultater.

Det norske landslaget fikk med seg historisk mange pallplasseringer i EM denne gangen, både med tropper og solister. Neste internasjonale mål blir VM i Nederland i august.

Tomine Knatterud Omland deltok i sitt første EM i klassen Youth Foto: NBTA

Trippel norsk i 3baton junior. 1. Thea Vikestad Løseth, 2. Tuva Tvedt, 3. Hanna Knatterud Omland Foto: Ann Kristin Solie Olsen

Hanna Knatterud Omland Foto: Susanne Olsen