Etter at kretsmesterskapet var sikret, kunne Gimletroll feire med «We are the Champions», konfetti og røykbombe.

KRISTIANSAND: 14. oktober kom Lyngdal på besøk til Presteheia, og med seier ville Gimletroll være kretsmestere. Vi har hatt bra kontroll på Lyngdal denne sesongen og vant fortjent 4-1. Vi hadde lagt lista høyt for oss selv før denne kampen og planlagt feiring ved seier. Heldigvis kunne vi juble til «We are the Champions», konfetti og røykbombe etter å ha sikret KM-tittelen i nest siste serierunde.

Her feirer jentene på Presteheia etter at kretsmesterskapet er sikret. Foto: Martin Granum

Deretter gjensto kun en siste seriekamp mot Donn. Vi hadde møtt Donn to ganger før i sesong, men ennå ikke vunnet mot dem. Jentene var derfor sugne på å avslutte med seier og vise seg som kretsens beste lag. Donn har vært aggressive i presset, og vi ha slitt med å få i gang spillet vårt, men endelig skulle det lykkes. Det ble en komfortabel 3-0 seier, og tabellen viste seriemesterskap med god margin.

Gimletroll jenter-13 har vært ei stor treningsgruppe bestående av 25 ivrige jenter. Vi har hatt to lag denne sesongen, ett på nivå 1 og ett på nivå 2. Det har vært god rullering mellom lagene, og så å si alle har vært innom begge lag. I tillegg har fire 2009-jenter fått prøve seg på nivå-1 laget. Vi er stolte av at så mange jenter har vært med å bidra til kretsmestertittelen!

Sesongen ble avsluttet med deltagelse i Trollcup. Vi stilte med to lag. Det ene nådde kvartfinalen og det andre kom til finalen, men tapte på golden goal. En meget god prestasjon av begge lag! Gimletroll har et fantastisk miljø for jentefotball. Det er store og gode kull i nesten samtlige årskull. Dette gjør det inspirerende for både jentene og trenere å holde på, og det blir en god treningshverdag for jentene. De får matchet seg mot gode spillere på trening, og det er noen å se opp til i kullene over.

Glade jenter med pokal for sølv etter endt Trollcup. Foto: Martin Granum

Vi retter en stor takk til ivrige foreldre og en solid klubb. Vi gleder oss til fortsettelsen med denne fantastiske gjengen!