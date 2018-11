Kongens fortjenstmedalje til Olaf Søyland

FLEKKEFJORD: Det var ordfører Jan Sigbjørnsen som sist lørdag kveld ba om ordet. Det viste seg at han i tillegg til å være invitert gjest også var Kongens sendebud. Med seg hadde han medalje og diplom der det stod at Olaf Søyland var tildelt Kongens fortjenstmedalje. Det var en nærmest målløs Olaf som kom opp på scenen til stående applaus fra alle de over 100 deltakerne på festen.

Olaf var med da Flekkefjord kajakklubb ble stiftet i 1. november 1968, og siden den gang har han vært en ildsjel i Flekkefjord Jajakklubb og padlemiljøet der. Han er kajakklubbens far og i tillegg en stor inspirasjon for hele padlemiljøet i Norge. Flekkefjord Kajakklubb har fostret mange verdensmestre og en olympisk mester.

Olaf Søyland, Einar Rasmussen, Ingeborg Rasmussen og Eirik Verås Larsen er alle kjente navn fra klubben som er blitt verdensmestre. Eirik Verås Larsen har i tillegg blitt olympisk mester. Flekkefjord Kajakklubb har også flere padlere som har konkurrert høyt oppe på internasjonalt nivå, men ikke nådd helt opp til toppen i verdensmesterskap.

På festen ble det også utnevnt to æresmedlemmer. Dette var Robert Rozanski og Frode Olsen. Begge har lagt ned en stor innsats for kajakklubben i mange år og arbeider fremdeles i dag for å bidra til å bringe klubben videre til nye høyder.

Unni Rudolfsen

I forbindelse med 50-års jubileet lanserte Flekkefjord Kajakklubb boka «Best i verden». Gjennom nesten 300 sider tar boka for seg klubbens historie fra den spede begynnelse i 1968 og helt frem til 2018 og 50-års jubileum. Bokas forfattere er nettopp Olaf Søyland, Ingeborg Rasmussen og Svein Egil Solvang.