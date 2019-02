Ladet opp til NM-spill i Barcelona

Med to tøffe økter om dagen har spillerne virkelig fått kjørt seg denne uka. Det har vært lagt opp til to treningskamper, hvor det i den første ble et knepent tap mot CD Masnou. Dette var et lokalt lag, hvor spilletida ble rikelig fordelt mellom de 18 spillerne som deltok på turen.

Tunge bein

I den andre kampen møtte Søgne et knallsterkt CE Mataro, som spiller i den nasjonale ligaen. Dette for å øve inn defensive bevegelser i en 4-2-3-1-formasjon, som er ny for enkelte av spillerne, mot et sterkere lag.

Jørn Lauvsland

Søgne lå under 0–1 til pause, mens sluttresultatet ble et 2-6-tap for Søgne-guttene, som fikk det tøft mot slutten med tunge bein etter ukas økter.

Jørn Lauvsland

Torsdag hadde guttene treningsfri og tur til sentrum av Barcelona.

Guttene vendte hjemover fredag med godt utbytte av treningsleiren, oppsummerer trenerteamet bestående av Aslak Johannesen, Jacob Rogstad og Jørn Lauvsland.

De minner samtidig om NM-kamp mandag mot Hånes klokka 19. Med seier der møter guttene IK start til torsdag, begge kamper i Søgne på Toyota-banen.