BLOGG: Jeg har trent i Grimstad Kickboxingklubb i snart tre år, men valgte å satse ordentlig for halvannet år siden. Min far Aun Hunsager Andresen, som er trener i Grimstad kickboxing klubb sammen med Maunel Nordio, var den som introduserte meg for denne idretten. Disse er og kommer til å bli viktige for fortsettelsen min som kickbokser. Begge har vært i verdenstoppen og har mye erfaring. I februar fyller jeg 15 år, og jeg har et tøft treningsprogram, med seks ukentlige økter. I løpet av de dagene er jeg gjennom fire kickboksingøkter, en hard intervall og en lang og god joggetur med styrke etterpå. Disse intervallene har vært veldig viktige for meg i en kampsituasjon. For kondisjon spiller en stor rolle, det samme gjør kickboksingøktene som gjør at jeg utvikler meg som fighter.

VM-debut

Jeg konkurrerer både nasjonalt og internasjonalt, noe som er veldig gøy. I fjor tok jeg fem norgescup-gull og to NM-sølv og vant også nybegynnerklassen i Irish Open. Høydepunktet var at jeg ble tatt ut til å representere Norge i VM. Det krevde at jeg måtte trene nesten hver dag hele sommeren. Det var veldig hardt, men absolutt verdt det. I VM tapte jeg første kamp og røk ut. Han jeg tapte for tok bronse i det mesterskapet, så jeg var litt uheldig med trekningen, men jeg tok med meg masse ny erfaring og et mål om å trene enda hardere.

Jeg har satt meg store mål i år, mitt blant annet å ta medalje i svartbelteklassen i utlandet. Dette er ganske så ambisiøst for er ikke-norgesmester ennå og nivået i utlandet er mye høyere, men jeg har veldig tro på meg selv i år når det gjelder å bli norgesmester. Jeg tapte mine to NM- finaler i fjor. Jeg har siden den vunnet over den ene norgesmesteren i et norgescupstevne. Jeg ble beste sammenlagtfighter i tre vektklasser i 2018, og satser høyt på å bli tatt ut til å være med til EM i år.

Privat

Har vokst mye

Kroppen min har endret seg veldig siden starten av i fjor, da jeg var i vektklassen −47 kilo. Nå er jeg i vektklassen −57 kilo, og jeg er blitt høyere, sterkere og ikke minst mer eksplosiv.

Jeg var eneste utøver fra Norge i Golden Glove-turneringen og gikk noen tøffe kamper i vektklasse -57 kadett. Første ut var en italiensk landslagsutøver som brukte veldig aktive beinspark til hodet. Motstaden var tøff, men jeg tok ham. I andre kamp møtte jeg en god utøver fra Skottland som gikk mer med bokseteknikker. Jeg har trent mye "in fight", så dette fikset jeg bra. I den tredje kampen min møtte jeg god fighter fra Slovenia. Kampen var så jevn som den kunne bli, men jeg tapte med minst mulig margin. Men er likevel veldig godt fornøyd med bronse. Dette var også min første svartbeltemedalje i utlandet, og jeg ser på dette som mitt internasjonale gjennombrudd.