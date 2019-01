Tre sørlendinger til Special Olympics

Ida Katrin Hansen (21) og Katrine Simonsen (17) fra Greipstad og Stine Larsen (22) fra Vindbjart er tatt ut i den norske troppen som skal spille håndball i World Games Special Olympics. Dette finner sted 14-21. mars 2019 i Abu Dhabi, hovedstaden i De forente arabiske emirater.

Dette er verdens største idrettsarrangement for mennesker med utviklingshemning. Til sammen skal 7000 utøvere fra 177 land møtes og konkurrere i 24 ulike idretter. Norge deltar med 28 utøvere totalt, i ridning, golf, friidrett, svømming og turn, i tillegg til håndball.

Håndballaget hadde første trening sammen på Jessheim 20. oktober, og kommende helg skal de samles på Olympiatoppen, før de reiser nedover til Abu Dhabi 8. mars.

Ida har spilt håndball for Greipstads Hu-lag i rundt ni år. Hun er keeper, og har vært det hele tiden. Familien stiller opp når det trengs på treninger, og de gleder seg til å reise ned for å se henne stå i mål for Norge.

Katrine begynte å spille håndball på Greipstads HU- lag som 9-åring. Hun spilte fem-seks år på et annet lag i klubben i tillegg. Hun er en dyktig venstrehendt skytter. Foreldrene takker Berit Hagen som har vært en dyktig trener for henne. De er kjempestolte av at hun er tatt ut på laget, og skal selvsagt også til Abu Dhabi for å heie.

Stine begynte å spille håndball som 12-åring i Tveit IL. Tre år senere begynte hun Gimletrols HU-lag. Der spilte hun i fire år før hun flyttet til Vennesla og byttet klubb til Vindbjart. Der har hun spilt i snart tre år. Stine spiller på alle posisjoner, bortsett fra keeper. Som hennes mor, trener for HU-laget til Vindbjart og som tidligere håndballspille skal jeg bidra med så gode tips jeg kan. Dette er en opplevelse for livet, også for alle oss foreldre.