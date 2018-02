Arendal-spiller fikk tre av fem mål annullert

ARENDAL: – Jeg tror at i hvert fall én av offside-avgjørelsene var feil, men det er fint å føle at formen er i fremmarsj, sier Ness.

Han fikk mesteparten av 2017-sesongen ødelagt av skader. Derfor føler han også at han har mye å bevise i helhvitt i år - og han trives åpenbart også i spiss-rollen det ser ut til at han blir tildelt denne sesongen.

Fram-spiller utvist

Arendal vant 3-1 i lørdagens treningskamp mot Fram. Selv om det på ingen måte var noen festforestilling, viste i hvert fall kampen at Arendal er kommet lenger i sesongforberedelsene enn Larvik-laget. Samtidig ble kampen preget av at Fram fikk utvist en spiller rett før pause - og siden NFFs regler krever at man også i treningskamper må spille med ti mann etter et rødt kort, ble det en kamp der Arendal var stadig mer dominerende i banespillet, men uttellingen på sjansene burde kanskje vært bedre.

Men Fabian Ness viste seg altså veldig mål-sulten. Han ble stående med to godkjente scoringer - og den første av dem må han i sannhetens navn mer enn dele med Preben Skeie. Fordi det var Skeie som skapte hele scoringen. Han oppfattet en feilpasning på midtbanen raskt og løp mot Fram-målet. Alene med keeper var Skeie veldig uegoistisk og spilte ballen videre til Fabian - som enkelt kunne sette ballen i det helt åpne målet.

Alf Joachim Altenborg, Arendal Fotball

Preben Skeie skulle imidlertid også få sin første scoring i Arendal-drakten da han kort før slutt møtte et perfekt slått innlegg fra Julio Espinoza og headet ballen sikkert i mål.

– Det var "Mattias Andersson-klasse" over det innlegget fra Julio, smilte Arendal-treneren etter kampen.

Offensive løp

Og det var mye annet bra å ta med seg også fra dette oppgjøret, mener Mattias:

– De offensive løpene våre var bedre enn vi har sett før, og vi får til mye av det vi jobber med på treningsfeltet. Nå har vi slått Fløy og Fram i to treningskamper, og det er to lag som jeg tror er typiske for det vi kommer til å møte i serien. Vi kommer til å få mange slike kamper i løpet av sesongen, og det er derfor viktig at vi vinner dem, sier Mattias Andersson.

Alf Joachim Altenborg, Arendal Fotball

Flere spillere ute

Arendal-treneren måtte klare seg uten blant andre Avni Pepa, Adi Markovic, Jens Kristian Skogmo, Rasmus Lynge Christensen og Tobias Henanger i denne kampen. Alle fire er spillere som er forventet å ha viktige roller i 2018-sesongen.

– Det er bare Avni som vil være lenge ute. Han rekker trolig ikke seriestart. Han har en nakkeprolaps som vi må være tålmodige med. De tre andre har ikke alvorlige skader, så vi regner med at de snart er tilbake for fullt, sier han.