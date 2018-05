Våg til topps i Danmark

GISTRUP, DANMARK: Onsdag 9. mai møtte 17 forventningsfulle og reiseklare spillere og tre ledere opp utenfor Color Line-terminalen med Gistrup og LKB Cup som reisemål. Vi var ikke de eneste fotballspillerne som skulle til Danmark for å spille fotball. Superspeed var smekk full og en rekke av byens klubber var godt representert.

Ved ankomst Hirtshals stod bussen klar og ventet på gutta fra Vågsbygda og vel nede i Gistrup etablerte vi oss i tildelt klasserom på Gistrup Skole. Luftmadrass- sesongen var i gang!

Motstanderne:

Antall lag i G15 klassen var begrenset med kun en klasse, derfor ble cupen for vår delt gjennomført som seriespill der vi skulle spille to ganger mot lagene i gruppa som var Greipstad, LKB/Gistrup og Team Horne/Hirtshals. Første runde ble spilt torsdag og andre runde ble spilt lørdag. Målsetningen i forkant av første kamp var å stå igjen med 18 poeng og seier etter endt turnering.

Første kampdag, torsdag:

Våg – Greipstad 1-0

En litt trøblete start på kampen der det blir en del unøyaktigheter i pasningsspillet og vi får ikke helt satt tempoet vi ønsker i kampen. Vi er best med ball, men Greipstad er fysiske i spillet sitt. Det står 0-0 til pause. Vi fortsetter å ha mest ball, og Greipstad virker å bli slitne utover i omgangen. Avgjørelsen kommer ved at Oliver kommer på et flott løp fra sin høyre back-posisjon og får ballen etter en god spillvending og setter ballen i mål. Tre fortjente poeng var i boks.

Våg – LKB/Gistrup 4-0

Dagens andre kamp var mot arrangørklubben. Det viste seg at her ble det full kontroll fra start til slutt. Våg har ballen mye og får til mye fint spill og kombinasjoner, mens LKB blir løpende for det meste imellom.

Vi produserer sjanser på løpende bånd, men er litt for upresise i de avgjørende situasjonene på flere av sjansene, men vinner komfortabelt 4-0. Målene ble satt av Kristoffer, Jonas, Oliver og Even. Veldig fin gjennomføring og positive opplevelser å ta med seg videre i turnering.

Våg – Team Horne/ Hirtshals 2-0

Torsdagens siste kamp var mot et sammensatt lag fra Horne/ Hirtshals bestående av til dels fysiske spillere som kriget mer enn de spilte. Også i denne kampen får vi i gang god bevegelse med tilhørende fint pasningsspill og vi ruller opp flere gode angrep. Det tar imidlertid litt tid før målet kommer, men ut i andre omgang får vi uttelling for strevet. Første målet setter Kristoffer fra straffemerket etter at Daniel ble lagt i bakken og korrekt idømt straffespark. Mål nr. 2 er det Jonas som ekspederer i mål og 2-0-seier er i boks.

Halvveis i turneringen sto vi med full pott og var i rute med målsetningen. Denne turneringen har vi også lagt stor vekt på det sosiale, og fredag hadde vi spillefri og benyttet anledningen til fri utfoldelse i Fårup Sommerland. En flott dag i parken med artige karuseller, burger og gigantiske is toppet med dansk guff.

Andre kampdag, lørdag

Våg – Greipstad 3-1

De første ti minuttene gjør Greipstad det vanskelig for oss. De står høyt, fremprovoserer feil fra vår side og vi gjør ting litt vanskeligere med ball enn nødvendig. Greipstad går tidlige opp i ledelse etter en kontring. Derfra og ut tar vi over, men blir stangende mot Greipstad-veggen. Like før pause får vi en fortjent utligning etter at Kristoffer setter ballen kontant i mål etter pasning fra Jonas.

Andre omgang fortsetter med spillemessig overtak fra Våg, men Greipstad holder stand. Midtveis i andre omgang gjør Joachim grep og legger om fra en 4-4-2 til 4-3-3. Det viser seg å gi umiddelbare resultater. Lukasz kommer på et godt løp fra sin venstre back posisjon, får ballen høyt i banen og slår et presist innlegg til Jamie som på Zlatan-vis sakser ballen i krysset, 2-1 til Våg. Noen minutter senere får vi hjørnespark som Lukasz med sin følsomme venstrefot server perfekt til Henrik F. som med kneet ekspederer ballen kontant i mål. Våg har snudd kampen fra 0-1 til 3-1-seier.

Våg – LKB/Gistrup 3-0

Vi starter med avspark og går direkte opp i angrep med fine kombinasjoner og Kristoffer setter 1-0 etter assist fra Mads. Hele kampen har vi full kontroll, triller ball og lar vertsklubben bli løpene i mellom.

Vi vinner kampen 3-0 etter at også Jamie og Kristoffer scorer hvert sitt mål, og vi har dermed sikret «bøtta» før siste kamp er spilt. Et skår i gleden er at Lukasz brekker kragebeinet etter en knallhard takling fra vertsklubbens kaptein.

Våg – Team Horne/ Hirtshals 3-0 (WO)

Vi var veldig klare for å spille denne kampen og sette et skikkelig punktum for turneringen selv om vi allerede var vinnere, og også spille denne for Luzkas. Til vår store overraskelse oppdaget vi på cup siden at Team Horne/ Hirtshals hadde trukket laget og vi ble tildelt 3-0 seier på walk over.

Det bar derfor til medaljeseremoni der vi fikk vår velfortjente hyllest. Som bildet viser var det god stemning da el-capitano Jørgen Sætervadet løftet pokalen.

Sosial avslutning på turneringen

Lørdag kveld var diskotek med DJ Dan på programmet. Nydusjet og med nyvokset frisyre stimte guttene til disko hallen. Det varte ikke lenge før gutta var tilbake da discoen ikke svart helt til forventningene - for mange «smårips» var kommentaren. Det ble i stedet brus og godteri på rommet, før det bar ut til litt fotball i bingen samt fyrverkeri avslutning på kvelden.

Søndag morgen var det bare å få i seg frokost og pakke seg ut før returen til det blide Sørland.

Oppsummert har dette vært en veldig fin turnering både sportslig og sosialt. Slike turer gir gode opplevelser, bygger relasjoner, gir sterkere samhold i gruppa og ikke minst minner for livet.

I tillegg har samtlige spillere fått mye spilletid, og «bøtta» ble med hjem til Vågsbygda.