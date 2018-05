Totalforvandling for Vindbjart 2

VENNESLA: Mandag endte det 0-3 på hjemmebane mot Lyngdal. Selv om det var mye positivt å spore, gikk marginene i bortelagets favør.

I fjor scoret Vindbjart 2 75 mål på sine 24 seriekamper og endte som nummer fire i serien, med svakere målforskjell enn Jerv 2 på tredjeplass. Mindre A-stall og yngre spillere er nok hovedgrunnen til at det har buttet i år.

B-laget var fylt opp med alle tilgjengelige A-lagspillere, noen lovende juniorer og toppet med et par krydderveteraner i Gausdal og Myrvold. Lyngdal vant likevel 3-0 mye grunnet deres rutinerte sentrallinje, og kaptein Espen Hægeland scoret begge målene i første omgang. Han har nå passert 200 scoringer for Lyngdal. Det første kom på noe som så ut som en litt billig straffe etter 39 minutter, og så ett til like før pausen da Lyngdal jobbet seg fram til avslutning ved å vinne dueller. Da hadde Vindbjart brent et par store sjanser, både Markus Nyhus og Lucas Næss var nære å sette sesongens første. I andre omgang kom Øyvind Gausdal innpå, men også han måtte gå målløs av banen etter få klare avslutningsmuligheter. Kjetil Myrvold ble flyttet ned i forsvar og fikk virkelig vist at han fortsatt holder nivået, umulig å ta fra ham ballen, og alle pasninger framover satt der de skulle. Kunne du tenke deg å satse litt på A-laget igjen, Kjetil?

Stian Bøe

Ellers var det kanskje Lucas Næss som var farligst på Lyngdals banehalvdel, kom seg som ofte forbi sin røde back, mens førsteårs junior Ole Gerhard Jakobsen spilte sin beste omgang i 4.divisjon så langt, enkle baller, lite balltap. 0-3 kom like før slutt da Vindbjart flyttet laget høyere opp og fikk kontring imot. Peder Sanden satte fart, spilte ball og fikk til slutt en enkel jobb på en retur fra stolpen. Greit nok at Lyngdal vant, men kampen var mye jevnere enn sluttresultatet viste.

Fakta: Kampfakta Vindbjart: Aleksander Lie, Ishan Skårdal, Aleksander Glastad, Daniel Tveitaa Johansen, Kjetil Bjørk Isaksen, Martin Gardiner, Ole Gerhard Jakobsen, Marcus André Aslaksen, Lucas Næss, Markus Nyhus, Kee Deeku. Innbyttere: Jose Antonio Benitez, Kjetil Myrvold, Øyvind Gausdal, Sondre Andersen. 0-1 (39) Espen Hægeland (straffe) 0-2 (43) Espen Hægeland 0-3 (87) Peder Sanden. Ingen kort.