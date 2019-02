Keeperkjempe klar for Fløy

KRISTIANSAND: Ante kommer opprinnelig fra Zagreb i Kroatia og har spilt for klubber som Dinamo Zagreb og Red Bull Salzburg blant annet. Forrige sesong spilte han for Zemun på øverste nivå i Serbia.

Den høyreiste keeperen på 202 centimeter har også en fortid i norsk fotball hvor han har spilt for Førde, Bryne (OBOS-ligaen) og Kristiansund (Eliteserien) i 2017.

Fakta: Fakta Ante Knezovic Posisjon: Keeper Høyde: 202 cm Alder: 25 år Tidligere klubber: Dinamo Zagreb (Kroatia), Red Bull Salzburg (Østerrike), ZTE (Ungarn), Førde, Bryne, Kristiansund, Zemun (Serbia).

Fløy-trener Nikola Trajkovic er meget fornøyd med å sikre seg en toppkeeper som kjenner norsk fotball fra øverste nivå.

Ante vil sammen med Mats Olsen og talentfulle Andreas Olsvoll (hentet fra RIL) utgjøre keeper-stammen kommende sesong.

Leder av Fløy fotball, Knut Ove Kristiansen, uttaler følgende om keeperkjempen: – Dette er en kjempesignering for Fløy. Ante er en keeper vi hadde virkelig lyst at skulle komme til oss. Det er en stor glede at han takket ja og vi ser fram til en kjempesesong i Fløy.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Vi ønsker Ante hjertelig velkommen til Flekkerøy og ser fram til å se ham mellom stengene på Arkicon Arena kommende sesong.