Toppscorer på landslaget til Trauma

ARENDAL: Det har gått noen år siden 30 år gamle Balal spilte for FK Arendal før han gikk videre til Fredrikstad. Den gang hadde Balal Arezou og Gaute Haugenes en helt spesiell kjemi som med årene fortsatt er der. De har opprettholdt kontakten i disse årene.

Da Balal kom tilbake til Arendal for å komme nærmere sin familie, var det naturlig at Arendal tok kontakt og at han spilte der. Han har hatt en flott karriere og er fortsatt Afganistans toppscorer på landslaget, der han spilte sin siste kamp i 2017. Offisielt står han bokført med ni mål på 22 landskamper.

Balal jobber på Stoa og har kone og to barn. Fortsatt spill i 2. divisjon vil kreve for mye tid av denne familiemannen. At han derfor har valgt vårt prosjekt her er en ære for oss og vi ønsker ham hjertelig velkommen. Balal er en hedersmann og 100 prosent dedikert til det han holder på med. Han har mange gode år som spiller foran seg. Han blir viktig både på og utenfor banen. Og en rollemodell for de yngre på Trauma som kan se at alt er mulig med trening og vilje til å stå på.

Vi spilte treningskamp i mandag og Balal debuterte for oss mot et meget godt Imås-lag. Vi har skader både på Jaran Jørgensen, Vidar Sirevåg og Tore Skeimo i forsvaret så Balal steppet inn som midtstopper og scoret like godt to flotte mål og hadde en målgivende til Pepa. Balal blir en attraksjon å se på med sin hurtighet, teknikk og et veldig godt overblikk.