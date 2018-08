Christianssands Curling Club til topps i Aarhus Cup 2018

Aarhus Curling Klub fyller 20 år i år, og det ble feiret med en storslått jubileumscup med spillere fra Danmark, Sverige, Italia, Canada og Norge. Hele 20 lag kjempet om premiepotten på hele DKK 5.000 (NOK 6.483.50 med kursen i skrivende stund), i tillegg til en krystallklar glassplakett m/inngravering til DKK 199 (NOK 258.04).

For aller første gang deltok lag fra Christianssands Curling Club (CCC) i en utenlandsk turnering, selv om det kostet en del. Men det var ikke steindyrt, så vi trengte ikke å pantsette boet for å kunne ta turen med SuperSpeed 1. Turneringen ble en fantastisk suksess, og vi var veldig høyt oppe. Det er det ikke veldig mange som har opplevd i Danmark.

CCC var representert med to lag i turneringen. Team Nor Engros kom på 8. plass, og laget besto av Thomas Lindekleiv, Fredrik Roaldstveit, Jan Aabel og skip Johnny Sandåker. De spilte seg stort opp etter å ha tapt de to første kampene, og endte til slutt med tre seire og tre tap. Ett av tapene kom mot laget som var suverent best gjennom hele turneringen.

Team Ugland besto av undertegnede, Rolf Sagen og skip Even Ugland. Vi vant mot det laget som endte på 8. plass, og også alle kampene mot de andre lagene. Som eneste lag gikk vi ubeseiret gjennom hele turneringen med seks seire, og det var sannsynligvis derfor vi vant både mange danske penger og den flotte glassplaketten. Formannen i CCC, Tom Høiland, skulle ha spilt på Team Ugland, men måtte i siste liten dessverre melde forfall på grunn av en akutt skade som ikke inntraff helt plutselig. Han må selvsagt betale sin andel av deltakeravgiften, men han får ikke et rødt dansk øre av premiepengene. Han kommer muligens til å få glassplaketten. Det kan forresten ikke være lett å hete Høiland når du er i Danmark, men det var trist at hans stol måtte stå Tom under banketten. Vi vant forresten den også.

Undertegnede, Sagen og Ugland er alle tidligere fotballspillere som har minimalt med gode knær igjen. Mange lurte på om vi kom rett fra rehabilitering, men vi var likevel best da det gjaldt, selv om vi var helt på knærne gjennom hele turneringen. Som på fotballbanen slo undertegnede til med steinharde klareringer som ødela for det andre laget, Sagen behersket som alltid alle spillets faser, og Ugland kronet det hele med hovmesterblikk, tekniske og taktiske finesser og giftige stikksteiner. I noen av kampene spilte vi så godt at vi hadde slått lagene til både Dordi Nordby, Pål Trulsen og Thomas Ulsrud, selv om de hadde hatt en veldig god dag.

Vi har vært ekstremt opptatt av å ikke komme for tidlig i form, og har derfor droppet all form for barmarkstrening. På grunn av manglende is på Idda Arena har vi heller ikke spilt curling siden april, noe vi er snart glade for. Vi sender derfor en stor takk til Kristiansand kommune som har gjort dette mulig, for det var sannsynligvis vinneroppskriften.

Curling kan anbefales på det aller kaldeste, og det var det rett og slett deilig å være norsk curlingspiller i Aarhus!

Med curlinghilsen

Paul Richardsen

Ener, Team Ugland