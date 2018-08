NM-bronse til Lindesnes i jegertrapp lagskyting

KRAGERØ: Mange skyttere fra Lindesnes JFF deltok i NM jegertrapp i Sannidal i perioden 7. til 15. juli. I løpet av uka skyter hver enkelt skytter to serier med maks oppnåelig poengsum på 50. Hvis man oppnår 45 poeng eller mer kommer man ofte til en kveldsfinale hvor det skytes nye 25 skudd. Etter denne skytingen kåres klassevinnerne, men for de skytterne som oppnådde minst 73 poeng totalt etter kveldsfinalen, kom videre til en egen finale på søndag.

I denne finalen ble norgesmesteren kåret. I år ble det Johan Harstad fra Gjemnes J.F.F. som vant sammenlagt med totalt 100 av 100 oppnåelige poeng. Det ble en hard omskyting om 2.plassen, men til slutt klarte Andreas Stausland fra Songdalen J.F.F å dra seieren i land med 99 av 100 oppnåelige poeng.

Anita Christensen

Lindesnes JFF hadde også meldt på et lag i lagskytings konkurransen og de som skulle representere Lindesnes var Geir Østrem, Jonas Grimestad og Arnt Sigurd Christensen. Det viste seg etter hvert at disse tre skytterne gjorde en meget bra individuell innsats som gjorde at deres resultater etter samlet oppsummering skulle holde til 1.plass langt ut på lørdagskvelden.

Jonas smelte til med fult hus, 50 poeng av 50 mulige. Arnt Sigurd fulgte hakk i hæl med totalt 49 poeng og Geir med 48 poeng. Totalt 147 poeng. Etter at den individuelle konkurranseskytingen var ferdig var det kun Kroken JFF2 med Henning Øygarden, Gunnar Grønnerød og Sondre Johnsen som hadde gått forbi Lindesnes med sine 148 poeng. I tillegg hadde Gjemnes JFF1 ved Johan Harstad, Arve Kammen og Even Andre Kammen skutt samme poengsum som Lindesnes, 147 poeng, dermed ble det omskyting av 2.plassen på søndag.

Selv om Gjemnes JFF1 hadde norgesmesteren på laget sitt, holdt Lindesnes JFF godt følge med Gjemnes fra Molde gjennom flere skudd, men dessverre ble det én ekstra bom på Lindesnes som dermed sikret seg en meget god 3.plass ut av totalt 80 påmeldte lag. Fra før av har Lindesnes JFF en tidligere NM-bronse og et NM-gull for et par år siden, så lagskytingen har skytterne ofte hatt god kontroll på.

Flere Lindesnesskytterne fikk premieplasseringer i NM Jegertrapp, men også denne gangen var det juniorene som dominerte de øverste plassene. Jan Erik Christensen og Jonas Grimestad var bare ett poeng bak finaleplass på søndag (72 poeng) i D2-klassen, men endte på 4. og 5.plass til slutt. Svein Arild Christensen fikk 4. plass og Ulrik Østrem fikk 10. plass av 22 skyttere i D1- klassen. Morgan Lee Lehne fikk 3. plass i sin klasse C (70 poeng) og Dag Østrem 9. plass i E1-klassen. Isabell Spilling Grimestad fikk premie for en fin 7. plass i dameklassen F1.