Gull og sølv til Teland i nordisk

KRISTIANSAND: Hakeem Teland fra Kristiansand Kajakklubb padlet fort under nordisk mesterskap på Gillsvann. Han vant K1 200m og tok sølv på K2 200m sammen med Oliver Karlsen fra Laksevåg KK.

Hakeem skal padle K2 500m i VM om 14 dager og hadde derfor ikke anledning til å stille på flere distanser under helgens mesterskap. Etter de sterke prestasjonene på 200 meter nå i helga blir det spennende å se hva han klarer å få til på K2 500m i VM i Portugal fra 23.-26. august.

Det ble konkurrert i tre klasser på Gillsvann i helga: U16, U18 og U21. Danskene var suveren i U16- og U18-klassene, mens Norge gav dem god kamp i eldste aldersgruppe, U21. Her vant Norge åtte gullmedaljer av totalt 20 mulige. Maria Virik (18) fra Bærum Kajakklubb vant hele fire gullmedaljer i U23 klassen.

Hun vant gull på K1 200m, 500m og 1000m. I K2 tok hun gull på 5000m sammen med Anna Sletsjøe fra Strand KK. Amund Vold fra Oslo KK som akkurat kom hjem fra U23 VM med to bronsemedaljer, viste at han fortsatt er best i Norden på de samme øvelsene. Han vant K1 500m og K1 1000m.

Vi har et stykke opp til nivået til danskene i U16 og U18 klassen, men samtidig ser vi at modellen vår gir gode padlere etter de har passert 20år. EM, VM og OL på seniornivå vinnes av utøvere fra 25år og oppover, den norske modellen har gang på gang vist at vi klarer å løfte utøverne våre til verdensklassenivå selv om de ikke dominerer U16- og U18-klassene. Det er gledelig å se at Norge vinner hele åtte gull av 20 mulige i U21-klassen.