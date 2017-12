ØIF Arendal på tabelltoppen

HORTEN: August B. Pedersen scoret kampens første mål for bortelaget ØIF Arendal. Sondre Paulsen satte inn sitt første for dagen etter ett minutt spilt. Falk Horten snudde kampen til 3-2 etter fem minutter spilt. Jesper Munk satte inn sitt første for dagen, 4-3. August B. Pedersen satte inn 4-4 etter åtte minutter spilt.

Uros Tomic reddet så en mot en. August B. Pedersen med en frekk lobb over keeper til Falk, 5-5 etter 11 minutter spilt. Kristoffer Pedersen var skråsikker fra 7-meteren og satte inn 6-6. Falk Horten ledet 9-6 etter 19 minutter. Eirik Heia Pedersen reduserte for ØIF Arendal, 9-7. Sondre Paulsen sikker på 7-meteren, 9-8 etter 23 minutter spilt.

Fakta: KAMPFAKTA: Falk Horten-ØIF Arendal 20–27 (10–12) Eliteserien håndball menn Målscorere ØIF Arendal: August B. Pedersen 5, Josip Vidovic 4, Eirik Heia Pedersen 4, Sander Løvlie Simonsen 3, Jesper Munk Johanson 2, David André Rui 1, Laurits Mo Rannekleiv 1, Sondre Paulsen 1, Kristoffer Haugen Pedersen, Martin Lindell 1. Toppscorer Falk Horten: Morten Kapi Christensen 6. Tilskuere: 350 i Holtanhallen. Dommere: Ismet Kvakic og Tommy André Eriksen. Utvisninger: Falk Horten 4x2 min, ØIF Arendal 3x2 min.

Josip Vidovic satte inn 9-9 etter 24 minutter spilt. Martin Lindell satte inn en suser rett i krysset, 9-10 og ØIF Arendal i ledelsen. Josip Vidovic satte inn 9-11, etter 28 minutter spilt. Sander Simonsen satte inn sitt første for dagen, 10-12, som også var pauseresultatet.

Eirik Heia Pedersen satte inn andre omgangs første mål, 10-13. Jesper Munk var så sikker på streken og suste inn 11-14 etter fem minutter av andre omgang. August B. Pedersen limte ballen i krysset, 12-15 etter åtte minutter spilt av andre omgang.

Josip Vidovic satte ballen sikkert i mål, 12-16. Eirik Heia Pedersen satte inn 13-17 etter ti minutter spilt. August B. Pedersen igjen trygg på vingen, 14-18. Sondre Paulsen satte inn 7-meteren, 14-19 etter 13 minutter spilt av andre omgang. Sander Simonsen hamret inn 15-20.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

ØIF-målvakt Uros Tomic fortsatte å levere sakene sine meget bra. Eirik Heia Pedersen viste det han er god for og satte inn 17-21 etter 21 minutter spilt av andre omgang. Josip Vidovic! 17-22. Sondre Paulsen sikker på 7-meteren, 18-23 med fem minutter igjen å spille. Sander Simonsen smelte ballen i mål, 19-24.

Laurits Rannekleiv satte ballen sikkert i mål, 20-25. Kristoffer Pedersen druser inn 20-26 med to minutter igjen å spille. David Rui satte så inn 20-27 i kampens siste spilleminutt, som også ble sluttresultatet.

ØIF Arendal topper nå tabellen på innbyrdes oppgjør mot tabelltoer Halden.

Sjekk eliteserietabellen her