Klare for vannsklie-NM i Aquarama

KRISTIANSAND: Nytt av året er egen dameklasse og her vant Stefanie Johnsen en knepen seier med tiden 7,42 sekunder foran Merete Hortman og tiden 7,47. Tone Ellingsen sikret seg den tredje og siste plassen i NM-troppen med tiden 7,75.

I herreklassen var det enda tøffere konkurranse og mindre marginer og her var det Kennet Gard som stakk av med seieren på tiden 6,90 sek. Petter Løken fulgte hakk i hæl med tiden 6,95 mens Kristian Dale havnet på en solid 3. plass med tiden 7,02.

Forhåndsfavoritt misset

Noe av det som er så spennende i denne sporten er hvor fort marginene snur. Kjell Gunnar Ytre-Eide som var soleklar favoritt blant de seks beste med tiden 6,79 etter innledende runder. Det holdt imidlertid ikke, og de tre nykommerne viste bedre form og utholdenhet helt inn. Årets vinner Kenneth Gard kunne etter å ha fått pusten igjen fortelle at han har drømt om dette lenge og det var ekstra gøy at det klaffet så godt akkurat i dag.

Han har tilbrakt mye tid i Aquarama helt siden anlegget åpnet i 2013 og kjenner hver sving i akkurat denne sklia. Kristian som havnet på 3.plass sier han har trent hver tirsdag og torsdag i en lengre periode, mens Petter på sin side har testet ut egen taktikk:

– Jeg har lagt treninga helt på hylla de siste to ukene og kun spist meg opp, det så ut til å funke veldig bra.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Hjemmefavoritten Erik Sæther, som har representert Aquarama i NM vannsklie hele tre ganger tidligere (Dampsaga bad i Steinkjer 2017, Grottebadet i Harstad i 2015 og Skien fritidspark i 2016) nådde ikke helt opp i år og klarte ikke kvalifisere seg til finale-runden. Han kunne imidlertid forsikre oss om at han planlegger å komme sterkere tilbake til neste år og skal spesielt trene på å komme raskere inn i sklia ved start.

Inspirert av YouTube

Vinner av dameklassen, Stefanie Johnsen uttalte etter seieren at hun har trent på dette nesten hver helg den siste tiden, samt sett mye på YouTube. Merete og Tone på sin side kunne røpe at de ikke har gjort noe spesielt i forkant av kvalifiseringen. Men nå skal det trenes, samtlige seks utøvere får fri tilgang til Aquarama Bad i perioden frem til NM for maksimal oppkjøring. De satser alt på at Aquarama vinner begge klasser i år og ikke minst den gjeve vandrepokalen.

Videosnutt fra Aquarama:

Totalt var fem damer og 37 herrer forhåndspåmeldt til helgens NM-kvalifisering – noe som vitner om stor interesse og engasjement rundt denne stadig voksende idrettsgrenen!

Lesere som har lang erfaring med vannsklia på Aquarama gjøres for øvrig oppmerksom på at lørdagens tider ikke er 100 prosent sammenlignbare med tidligere pga at man valgte å kjøre alle med manuelt system for sikkerhets skyld.

Les også:

Norgesmesteren i vannsklie viste solid NM-form