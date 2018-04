Målfest da Fløy 2 møtte Våg

KRISTIANSAND: Fløy 2 møtte Våg på Karuss i det som ble en målrik kamp mandag kveld. Fløys andrelag spilte uavgjort for tredje gang denne sesongen, og står dermed med tre poeng på tre kamper. Våg startet kampen bra og tok ledelsen allerede etter åtte minutter da Vågs stortalent Andre Richstad satte ballen i mål.

Fløy 2 svarte bare noen minutter senere da playmakeren Christoffer Myhre spilte gjennom Ole Fredrik Thorsen, han gjorde ingen feil alene med keeper og det stod 1-1 på tavla.

Våg gikk nok en gang i ledelsen da tidligere Fløy-spiller og futsal-landslagsspiller Simen Lirio scoret på langskudd. Etter halvspilt første omgang scoret hjemmelaget Våg nok en gang ved storscoreren Sinan Maksumic. Fløy reduserte deretter til 3-2 ved Mikael Ugland etter fin assist fra Sebastian Fredriksen.

Kai Pohle

Våg scoret sitt fjerde mål like etter reduseringen, ved Emir Hopovac. Rett før pause fikk Fløy 2 frispark på 18 meter og Erik Marcussen satte ballen i mål og det stod 4-3 til pause i favør Våg. Et heltent Fløy 2 startet mye bedre i 2.omgang og hadde flere skudd i tverrlegger og trykket Våg tilbake.

Mikael Ugland scoret så sitt andre for dagen med et velplassert skudd, og stillingen var 4-4. Han var banens beste spiller og fikk til fulle vist sitt potensial med drivende spill, teknikk på små flater og gode avslutningsferdigheter. Fløy 2 jaktet seier og hadde flere store sjanser mot slutten av kampen. Våg reddet ballen på streken to ganger like før full tid.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Våg - Fløy2: 4-4 (4-3)

4.divisjon avd. 11

Mål Våg: Ole Fredrik Thorsen, Simen Lirio, Sinan Maksumic, Emir Hopovac.

Mål Fløy: Mikael Birk Ugland x2, Ole Fredrik Thorsen og Erik Marcussen.

Fløy 2: Mats Olsen - Fredrik Haldorsen, Iva Barobe, Martin Skaiå, Adrian Klavenes - Erik Marcussen, Christoffer Myhre, Mikael Ugland - Sebastian Fredriksen, Robert Skårdal, Ole Fredrik Thorsen. Benk: Rolf Kristiansen, Anders Høgetveit, Oscar Tønnessen og Petter Richardsen.