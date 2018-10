KIF på tabelltopp etter ny storseier

KRISTIANSAND: KIF inviterte søndag til første seriekamp på hjemmebane, og med to sterke borteseire i sesonginnledningen, var det et selvsikkert hjemmelag som entret banen mot et ungt Viking-lag. KIF guttene begynte første angrep med en «flyver», og de første 20 minuttene var det en kamp med god underholdning.

Viking hentet seg inn igjen mot slutten av 1. omgang og lagene gikk til pause med 20-15 ledelse til hjemmelaget. Trenerteamet var ikke fornøyd med antall innslupne mål, og forlangte større fokus i forsvar, med påfølgende tempo i angrep.

Finn Sverre Lislevand

Som i de to første seriekampene herjet KIF etter pause, og løp Viking laget i senk. Da sluttsignalet lød, sto det 43-24 på tavla. Jon Robertsen og Bendik Holstad scoret åtte mål hver for KIF. Øvrige målscorere var Erlend Årstein Hansen (2), Mathias Christensen (2), Petter Johansen (1), Eric Nicolay Jensen (6), Christoffer Ryder Lislevand (4), Frederik Sorth Petersen (2), Sebastian Schultz Hansen (3), Stian Nygaard Michaelsen (4) og Jostein Pedersen (2). Jarand Langva Rommetvedt og Emil Vieugue scoret fem mål hver for Viking.

KIF topper 2. divisjon etter tre seire på sine tre første kamper. Herkules har også seks poeng, men svakere målforskjell.

Selv om spillet også gledet de fremmøtte, var det stemningen og det faktum at byens befolkning igjen bidrar til å fylle opp Gimlehallen, som virkelig gleder alle som ønsker å få til noe stort på herresiden i Kristiansand.

Onsdag er det ny hjemmekamp klokka 20 i Idda Arena, og for en gysare det blir! Vi snakker om LOKALOPPGJØR med bare store bokstaver, vi snakker om KIF mot Randesund, vi snakker om enkelte av de beste KIF-spillerne fra i fjor som nå spiller i grønt mot gamle lagkamerater i et KIF-lag som har trent som aldri før, vi snakker om ringrevene Kjetil Tveit mot Robin Rosander Haugsgjerd som trener for hvert sitt lag, og sist men ikke minst så snakker vi om en herrehåndballkamp du ikke må gå glipp av.

Kan vi oppleve at det blir utsolgt i Idda Arena onsdag? Ingenting hadde gledet mer enn om speaker Dalvoll må gi beskjed om at publikum må trekke seg sammen, og at undertegnede godt kan trekke inn magen for å få plass til publikum som kommer rett fra Vipers-kamp.

Vel møtt til en god kamp, som vil bli ledet med stø hånd av det lovende kvinnelige dommerparet Pettersen og Husomanovic!